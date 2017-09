Pour des raisons professionnelles, les personnes qui s'expatrient sont nombreuses dans le monde. Et côté qualité de vie, un pays européen se démarque...

Selon le dernier rapport Expat Insider 2017, dressé par InterNations, la vie au Portugal est agréable pour les "expats". Il se place devant Taïwan, l'Espagne, Singapour et la République tchèque. Pour établir ce classement, les personnes sondées ont répondu à des questions liées aux loisirs, à la qualité des transports, au bien-être, à la sécurité et au bonheur de vivre.

© Montage avec Reporters



Cette enquête, réalisée sur 13 000 personnes dans 166 pays, comprenait plusieurs catégories comme le coût de la vie, les opportunités professionnelles, la sécurité, le coût de l'immobilier, l'accueil, la vie familiale, etc. Le Portugal remporte donc le prix de la qualité de vie. Mais au total, dans le classement de tous les critères, c'est le Bahreïn qui l'emporte devant le Costa Rica, le Mexique, Taïwan et le Portugal. Côté mauvais élèves, on retrouve le Royaume-Uni (54e), la Chine (55e), la Turquie (56e), l'Italie (60e), le Brésil (62e) et la Grèce (65e). La Belgique se situe à la 32e place, devant la France (38e), loin derrière les Pays-Bas (13e).