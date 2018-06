Sotheby's International Realty , agence experte en biens immobiliers de grand luxe, qui gère un catalogue de 50 000 propriétés nous répond par l'intermédiaire de son bureau bruxellois.





Les maisons de stars : Neverland et ses 22 bâtiments, Céline Dion et sa maison de style château normand sur une île privée, le penthouse de Sting à New York pour la bagatelle de 56 millions de dollars... Et toutes ces photos des intérieurs de rêve de la villa de Ellen DeGeneres à Los Angeles ou encore le penthouse de Julia Roberts à Manhattan : cela fait rêver ! Mais comment trouve-t-on ces maisons, comment les vend-on ? Quels sont les atouts qu'un lieu doit avoir pour être estampillé "maison de star" ou plus globalement "de prestige" ? Les explications de David Chicard, le managing partner de Sotheby's International Realty qui a ouvert il y a 5 ans à Bruxelles pour développer avec une approche professionnalisée le marché des propriétés de prestige. Et cela a fait recette. Aujourd'hui le marché belge de Sotheby's compte plus de 300 propriété en vente ou location.

Un petit poucet, il faut bien l'avouer, dans le groupe Sotheby's qui vit une grande, non plutôt une immense histoire d'amour avec l'immobilier de prestige. Jugez plutôt : 900 bureaux existent dans 69 pays. 22 000 personnes travaillent pour l'agence internationale et au total, elle compte 119 milliards de dollars de vente en 2017 et possède un parc de 50 000 propriétés à vendre ou à louer dans le monde ! Des chiffres qui donnent le tournis, surtout lorsque l'on sait que parmi ces ventes de propriétés prestigieuses, on note celle de Johnny Hallyday en Suisse, celle de Johnny Depp et Vanessa Paradis dans le sud de la France, l'incroyable Neverland de Michael Jackson ou encore la maison d'enfance de Jackie Kennedy en Louisiane...

Vue sur la piscine depuis le mas provençal de Johnny Depp mis en vente en 2015. © Sotheby's International Realty



On ne voit pas beaucoup de photos de propriétés de stars en Belgique, comme on a l'habitude d'en voir aux Etats-Unis par exemple. Cela veut-il dire qu'il n'y a pas de stars!?

Non ! Il y a des stars qui achètent ou qui vendent leur maison en Belgique et il y a des propriétés extraordinaires qui changent de propriétaire ou de locataire mais le marché est très différent et l'approche de vente ou d'achat l'est aussi. Aux Etats-Unis, on est en plein dans un marché d'acquisition parce que les frais de notaire sont très peu élevés. En Europe, le marché est aussi locatif. Et en Belgique d'autant plus que c'est la capitale de l'Europe et que c'est la ville dans le monde qui compte le plus d'ambassades avec Washington.

Bruxelles est une ville étonnante, les rues y sont très éclectiques au niveau des façades et on ne s'imagine pas ce qui peut se passer derrière des portes cochères qui n'ont rien de particulier. Ici, avenue Louise par exemple, il y a des demeures incroyables en cour arrière. C'est à l'image du marché. icxi, les gens nous contactent pour vendre ou pour acheter et apprécient la discrétion. Nous avons par exemple vendu une propriété entre 7.5 et 17 millions d'euros... Je ne peux pas être précis pour respecter justement ce critère. C'est comme cela que cela fonctionne ici. Aux Etats-Unis, par exemple 100% des ventes de Sotheby's sont présentes sur le site web, avec les prix. Ici, non : un assez grand nombre de maisons ne se retrouvent pas sur le web, ni dans les magazines spécialisés.





Les maisons de prestige à vendre aux Etats-Unis semblent être toutes formatées avec un look très contemporain épuré ou à l'inverse un style rococco inspiré du Vieux Continent.

Les Etats-Unis d'Amérique n'ont pas une grande histoire, c'est un jeune pays à l'aune de la Vieille Europe. Et cela se ressent effectivement aussi dans le design et la décoration. Aussi, beaucoup de vendeurs font appel à des home-stagers pour donner à la maison en vente un style qui peut plaire à un public international.

Appartement à vendre à Manhattan, 24 millions de dollars. © Sotheby's International Realty



En Belgique, qu'est-ce qui fait un bien de prestige ?

Ce qui fait une propriété de prestige ici, que ce soit maison, appartement ou lofts, c'est l'espace mais pas nécessairement le nombre de m². Nous avons vendu récemment un appartement de 65 m² à plus de 500€ le m², mais les services étaient exceptionnels : conciergerie, piscine, salle de fitness, ... Comptent aussi la lumière, l'accès extérieur et la signature du lieu. Le fait qu'elle ait été pensée par un architecte important a de la valeur. Ce qui n'est pas nécessairement le cas aux Etats-Unis où les acquéreurs seront plus impressionnés par l'idée d'habiter là où Jackie Kennedy a vécu plutôt que dans une maison d'architecte.

Nous sommes actuellement en charge par exemple de la vente des appartements de l’immeuble "Le Toison d’or", à Bruxelles. Un projet prestigieux développé par la société ProWinko. Y est à vendre notamment un penthouse d’exception avec piscine couverte et privative. (Photos si dessous)

Le penthouse du projet "Toison d'Or" à Bruxelles. © Sotheby's International Realty



Y a-t-il une spécificité belge en matière de demeures de prestige ?

Nous avons ici un département "maisons familiales" proposant des châteaux, des manoirs, des grands domaines et des centres équestres. Beaucoup d'Européens aisés souhaitent acquérir ce genre de biens pour y emmener leurs chevaux. la Belgique est au centre des pays où l'activité équestre est bien développée.

A Bruxelles, c'est à l'Ouest que l'on trouve le plus de villas prestigieuses, avec des styles tout à fait divers, cachées derrière des arbres. C'est très différent du marché anversois par exemple où à Braaschaat, les maisons sont très contemporaines et donnent sur une propriété ouverte. Nous allons d'ailleurs ouvrir un bureau à Anvers cet été pour assurer unemeilleure proximité avec nos clients vendeurs et acquéreurs.

Maison à vendre à Rhode Saint Genèse, prix sur demande. © Sotheby's International Realty

Faites-nous rêver, quelles sont les maisons de stars actuellement en vente par Sotheby's International Realty dans le monde ?

Actuellement, le penthouse de Sting est sur le point d'être vendu pour 51 millions de dollars. Il donne sur Central Park, il est très lumineux et possède une terrasse de 36m², ce qui n'est pas rien à Manhattan...