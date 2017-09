On sait que les jardins familiaux ou Schrebergärten sont une véritable institution en Allemagne. Mais saviez-vous qu’ils séduisent retraités et “bobos”, après avoir nourri des générations d’ouvriers.

En plein cœur de la capitale

Les prunes bien mûres jonchent le sol, les pommes peuvent encore attendre… Sécateur en main, Eckard prépare son jardin pour l’automne qui s’annonce en ce jour de septembre. Au loin, le bruit du métro qui passe. Nous sommes ici en plein cœur de Berlin, dans les “jardins familiaux” du Gleisdreieck, à dix minutes de la Potsdamer Platz.

Une colonie peinte en vert

Un petit paradis caché comme il y en a beaucoup à Berlin. Il y a 75 parcelles dans cette “colonie” de jardins et près de 74 000 dans la capitale allemande.

Partout en Allemagne, les voyageurs sont frappés par ces petits lopins occupant souvent les emprises de chemins de fer à l’abord des gares.

Appelés “jardins familiaux” en Belgique, “jardins ouvriers” en France, les Kleingärten ou Schrebergärten sont une véritable institution en Allemagne. Et chacun des groupes de parcelles est une véritable Allemagne en miniature : avec ses tenants de l’ordre et ses anarchistes, ses familles et ses retraités, ses immigrés et ses racistes.

Psychothérapeute dans le quartier, Eckard y passe quasiment tout son été. “Ici, c’est la liberté, on fait ce que l’on veut, mais c’est un peu atypique pour les Kleingärten”, remarque-t-il. Drapeau de pirate, nain de jardin décatis et herbes folles, la discipline n’est pas le principal mot d’ordre de cette petite colonie.

L’ordre à l’allemande

Mais ailleurs, “l’ordre règne !”, plaisante Raimund Hockmann, un paysagiste qui a transformé sa parcelle en œuvre d’art, débordant jusque dans les allées du très policé parc alentours. En principe, la loi allemande sur les petits jardins impose d’avoir 30 % de fruits et légumes sur sa parcelle. “Cette règle est liée au fait que les petits jardins ont été créés pour permettre aux gens de se nourrir”, rappelle-t-il.

Le “petit jardin” qui nourrit

Les premiers petits jardins sont apparus au nord de l’Allemagne en 1806 pour nourrir les ouvriers pendant une période de famine. Un pédagogue de Leipzig a ensuite théorisé leurs bienfaits pour l’épanouissement des enfants et éloigner leur père des tavernes. Au passage, il les a baptisés du nom de son beau-père, le docteur Schreber : d’où leur nom de Schrebergarten en Allemagne.

Le mouvement a été relancé après les guerres, toutes les guerre : d’abord pendant la crise des années 1930 puis après 1945. En 1948, les patates des “petits jardins” ont aidé les habitants de Berlin Ouest à subsister malgré le blocus imposé par l’Union soviétique.

La colonie du Gleisdreieck est née en 1946. Les pionniers ont dû alors défricher les terrains vagues, déblayer les restes de la gare de triage qui donne son nom officiel à l’association “des petits jardins de la gare de marchandise de Potsdam”. Plus tard, ils ont fait amener l’eau et le courant.

“Parfois, je dois rappeler aux jeunes qui se plaignent du côté grognon des anciens, que ce sont eux qui ont fait tout ça”, sourie Klaus Trappmann. Cheveux longs et grosse moustache, ce fondateur d’une école alternative a été élu à la présidence de l’association de la colonie pour ses qualités de modérateur.

Les lopins sont généralement la propriété de la Ville qui les loue quasiment à vie pour des prix généralement modiques. En revanche, les listes d’attente sont souvent très longues et il faut montrer patte blanche pour être admis.

Le “petit jardin” ouvert à tous ?

La colonie du Gleisdreick reflète le mélange du quartier, à la fois multiculturel avec quinze nationalités, et bourgeois-bohèmes. Ailleurs, tout ne se passe pas toujours aussi bien. La colonie de Weissensee au nord de Berlin a défrayé la chronique il y a un an en refusant l’adhésion de deux familles turques. “Nous avons déjà 25 % de migrants dans la colonie, ça suffit”, expliquait alors son président.

Au sein d’une même colonie, les visions divergent entre les adeptes des jardins tirés au cordeau, rois de la fraise et des dahlias, et les adorateurs de la jungle urbaine et des biotopes à insectes. Avec parfois des guerres picrocholines entre les anciens et les modernes.

“D’une certaine manière, on retrouve l’Allemand typique ici, le souci de l’ordre, de la réglementation”, pointe Raimund Hockmann, “il y a aussi ce côté jaloux : tout le monde regarde par-dessus les haies, personne ne doit avoir plus que l’autre.”

Un petit monde réglementé

Pour éviter les conflits de voisinage, une loi réglemente la taille des arbres, la hauteur des haies, l’emprise des cabanes. En théorie, personne n’a le droit d’habiter sur son lopin. “Cette loi et ses contraintes ont aussi un sens”, explique Klaus Trappmann, “c’est elle qui fait la raison d’être des ‘Kleingärten’ qui seraient, sinon, soumis aux promoteurs comme n’importe quel terrain.”

La colonie du Gleisdreieck a échappé de peu au massacre. Dans un mouvement civique également très allemand, les jardiniers de Gleisdreieck se sont mobilisés en 2009 pour éviter d’être rasés et remplacés par des terrains de foot.

Le mouvement a finalement été intégré dans la conception du parc et l’association est désormais associée aux délibérations de la commune sur cette zone en plein essor de la ville.“Et ça aussi c’est très allemand”, estime Klaus Trappmann, “c’est de la démocratie en miniature.”

Vie quotidienne. Apr�s la guerre 40-45, on cultive ses petits pois dans son jardin, au milieu d�un Berlin en ruines. © Berliner Verlag/Archiv Reporters/DPA

Au soleil. Un petit jardin familial situ� le long du mur de Berlin, c�t� ouest, en 1982. © imago/IPON/reporters