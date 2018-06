En mai dernier, Raheem Sterling (Angleterre) dévoile ce tatouage d' une arme sur son mollet, déclenchant une polémique. Le joueur a éteint le feu en expliquant le sens de ce tatouage sur Instagram : "Quand j'avais deux ans, mon père a été tué par balles et je me suis fait la promesse que jamais je ne toucherais une arme de toute ma vie. Je tire du pied droit, donc il a un sens plus profond et le dessin n'est pas terminé".