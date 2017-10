Que faire un beau dimanche après-midi de fin d’été ? Une sortie à vélo, pardi ! Pour changer des habitudes, nous avons testé pour vous une promenade à vélo électrique en région namuroise. Et au menu : une halte gourmande le long de la Meuse. Comme quoi, on peut allier tous les plaisirs en une seule et même activité !

Après un accueil chaleureux, nous voilà à Wierde, dans le coquet jardin de Pascale et Yves, un couple passionné par les bons produits du terroir, les balades à vélo et leur belle région. Cinq autres participants ajustent leur vélo avant de sillonner les chemins namurois à dos de bécanes électriques durant trois heures…

"Les Plus Beaux Villages de Wallonie"

Entre deux nuages de beau temps, nous prenons le départ, hésitants au début, ne sachant trop quel niveau enclencher. Il suffira de quelques minutes pour être à l’aise avec l’assistance électrique. Les montées se font à peine sentir. Nous prenons de la vitesse dans les descentes. Et nous nous laissons guider par Pascale qui conduit le groupe dans de magnifiques endroits.

A coups de petites anecdotes à propos des vieilles bâtisses croisées en chemin, nous en apprenons davantage sur l’histoire de la région. Puis nous repartons, en donnant quelques coups de pédale, sans trop nous fatiguer, vers le prochain arrêt.

La première halte se fait à Mozet, l’un des trente "Plus Beaux Villages de Wallonie". Nous faisons le tour de ce village aux allures médiévales en passant par quelques bosquets boueux. Plus loin, nous croiserons un autre village classé, Thon, dont les maisons sont toutes construites en pierres calcaires. De quoi ravir nos pupilles…

Des saveurs après l’effort

Nos papilles sont, elles aussi, à l’affût de la prochaine halte qui s’annonce gourmande. Aujourd’hui, les sept cyclistes s’arrêtent chez Olivier Delloy, artisan glacier, récemment installé à Namêche. D’autres dégustations sont possibles en fonction du parcours : fromages, fraises, bières, escargots, etc. Après un moment convivial de comparaison des saveurs choisies, nous repartons vers des paysages toujours variés : le long de la Meuse, en bas des falaises, dans les forêts, à travers de petits villages de pierres, dans les champs, etc.

L’explosion du vélo électrique

Le concept dénommé "Vélo Gourmand" a été lancé en mai 2016 par Pascale et Yves. "Aucune activité de ce type n’existait jusqu’alors et les ventes de vélos électriques explosaient… et explosent toujours", raconte Yves. Pascale, de son côté a découvert un peu par hasard le vélo électrique dont elle est désormais mordue : "Maintenant, nous voyageons bien souvent à vélo", détaille-t-elle avant d’ajouter : "Ma passion pour la gastronomie m’a également convaincue de me lancer. J’adore confectionner de bons petits plats à base de produits frais de mon jardin". Certaines balades sont d’ailleurs précédées d’un repas en table d’hôtes.

Chacun son rythme

Après 33 kilomètres, nous revenons à la case départ, le sourire aux lèvres. Le bilan est unanime : c’est un réel plaisir de découvrir les beautés et les saveurs de notre propre pays via ce moyen de transport tranquille. La balade est accessible à tous puisque chacun avance à son rythme : les plus sportifs n’enclenchent pas l’assistance électrique (allez, sauf pour les montées !) et les autres adaptent l’assistance à leur niveau. C’est enfin une activité idéale pour celles et ceux qui désirent tester le vélo électrique avant d’investir dans ce moyen de transport de plus en plus tendance.

L’agenda des balades est disponible sur le site www.velogourmand.be ou par téléphone : +32. (0) 499.24.04.24

Tarifs : 22 € (balade + guide), 37 € (balade + guide + repas table d’hôtes), 18 € (location seule d’1/2 journée), 25 € (location d’une journée)





D’autres balades gourmandes

Pour les fans du "vintage" : La Savoureuse est une balade à vélo vintage (30, 60 ou 90 km) à travers le Condroz et la Famenne, qui a lieu chaque année fin août. Les ravitaillements sont métamorphosés en haltes gourmandes avec dégustation de produits du terroir.

Plus d’infos : http://lasavoureuse.be

Le Bovélo des saveurs : Une balade cyclo agrémentée de saveurs en tous genres (ravel, longues descentes et courtes bosses, visites pittoresques, etc.) est organisée à Ciney, en mai 2018.

Plus d’infos : www.bovelodessaveurs.be

Pro Vélo organise des balades gourmandes sur demande ou déjà programmées. Il n’y a plus qu’à choisir votre région de prédilection.

www.provelo.org > Loisirs et tourisme

Balade pique-nique : La Fédération du Tourisme de la Province de Namur propose des balades gourmandes à vélo jusqu’au 8 octobre. Une dizaine de kilomètres et une halte gourmande (sous forme de panier ou chez le producteur) vers midi vous sont proposées.

Plus d’infos : www.ravelbbq.be