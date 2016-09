Pourquoi les Iraniennes s'affichent-elles à vélo sur les réseau sociaux ?

من یه ورزشکارم و سعی میکنم توی ایران بتونم با ازادی ورزشم رو انجام بدم .این جا جزیره قشم است.. #من_عاشق_دوچرخه_ام #IranianWomenLoveCycling I am a sportswoman. And, I have been trying to carry on working out in Iran with as much freedom I can. This photo was taken on the Quesm Island (Southern Iran, on the coast of -----

A photo posted by Masih Alinejad (@masih.alinejad) on Sep 19, 2016 at 4:13am PDT