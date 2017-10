Magazine Ce n'est pas l'automne qui va nous dicter notre conduite quand même ! Ce week-end, on sort en mode tranquille, ou on prévoit de sortir les jours d'après. Et on se sentira tout revitalisés par ces petits rendez-vous avec la convivialité, à Bruxelles comme à l'extérieur.





On fait un tour au nouveau Pistolet Original dans l'îlot Sacré

© Alexandre Bibaut



Installé au coeur de l'îlot Sacré, ce 3e Pistolet Original va permettre aux touristes d'être ravis et comblés par ces petits sandwiches ronds qui sont une bonne part du patrimoine foo bruxellois et dont la qualité est irréprochable. On teste le nouveau Pistolet du Chef invité David Martin qui a concocté un pastrami de veau accompagné d'une petite sauce très très gourmande. Miam et vive le renouveau de l'ilôt Sacré. De nombreux afterworks et before-nights sont organisés régulièrement jusque 20h30. Plus d'infos sur les événements ici .

44 rue des Bourches à 1000 Bruxelles.





Et on prend un cocktail chez Benelux

© DR



Tant qu'on y est, on passe dans ce bar ouvert en fin de journée où l'on adore se percher au "zinc" qui est ici en carrelage blanc pour y voir de près tout l'art du jeune bartender qui est en train de concocter une carte de cocktails à la belgitude assumée et qui accompagnent si on veut une petite carte food avec des produits du terroir de qualité. La musique y est bonne, l'ambiance a ce je-ne-sais-quoi qui pousse à rester et les rendez-vous happenings nombreux, à checker sur la page facebook de ce benelux qui mérite d'être redécouvert. Ouvert à partir de 17h tous les jours

Petite rue des bouchers 6 à 1000 Bruxelles





On va siroter un thé dans le nouvelle boutique Kusmi

© Vincent Vanham

Ces boutiques sont de vrais petits bijoux où l'on peut déguster toutes les nouveautés et les best-sellers. Il en existait déjà une au Docks de Bruxelles, en voici une dans l'ultra-centre de la capitale. Dans la bien nommée rue du Marché aux Herbes, ce sont 60 m2 entièrement dédiés à l’univers du thé qui ont vu le jour. On y retrouve la quasi totalité de l’offre Kusmi et tous les accessoires pour lesquels on craque à chaque fois. Mention spéciale pour le le Corner Løv Organic, qui propose une large sélection d’infusions certifiées bio.





On se pointe à la curiosité du week-end : le bar à espresso virtuel à Tour et Taxis

Les cafés L'Or ouvrent le premier bar espressos virtuel au monde : L’ExtraORdinaire Café. Ce lieu éphémère permettra, équipé d'un casque 3D de plonger dans l'histoire du café tout en découvrant les intensités des différentes capsules. Une aventure sensorielle qui se poursuit par une dégustation.

Les 7 et 8 octobre, de 10h à 18h, à Tour & Taxis, à Bruxelles. Plus d'informations sur la page facebook





On consomme équitable et puis c'est tout

Depuis le 4 octobre, c'est la semaine du commerce équitable, jusqu'au 14 octobre. Cette année, Fairtrade Belgium veut mobiliser tout un chacun à la Plus Grande Manif pour un revenu équitable pour tous. Cela consiste en quoi ? A réveiller l'activiste qui est en vous et pour ça, il suffit "juste" d'acheter des produits fairtrade à la place des produits habituels. Vous voulez pousser plus loin : hiop, un selfie à partager sur votre réseaux social préféré avec le hashtag #laplusgrandemanif. Ou encore participer à une des activités prévues dans le cadre de cette semaine pour plus d'équilibre dans le monde, rien de moins. A voir ici .





On file à Mons pour découvrir l'adorable Pane & Olio

© DR



La démarche du chef de ce petit endroit (12 places basta !) où l'on propose un menu unique est belle et généreuse. "La cuisine est entièrement à vue, ici la découverte et la qualité sont mises à l'honneur. Membre d'Euro-toques Belgique et de la Fédération Italienne des Chefs (FIC Federazione Italiana Cuochi), j'aime valoriser les produits d'excellence et soutenir les petits producteurs locaux. Plus qu'un restaurant, Pane & Olio est une expérience culinaire assez hors du commun" en parle Angelo Galasso, le cuisinier qui a la vocation et des envies gourmandes et originales à revendre. Plus d'infos sur les menus ici .

Micro-restaurant Pane & Olio, c hemin du Chêne aux Haies 52 à 7000 Mons





On brunche au comptoir du Samson

D'accord c'est pris d'assaut le samedi et le dimanche de 11h à 14h30 mais on arrive encore à trouver de la place au comptoir du Samson. Là, on y choisit des fromages déjà choisis par Lara et Hélène qui ont repris la passion de leur tonton Vincent Verleyenn pour ouvrir ce fromager où l'on peut manger sur place toutes les productions de ce fameux oncle installé dans le Condroz Namurois. Pour accompagner, une sélection de charcuteries et de fromages internationaux, pas d'ostracisem ici !

Chaussée d'Ixelles, 359 à 1050 Ixelles. On peut aussi acheter son fromage du place et l'emporter.





On déguste du pinard pour sélectionner quelques bonnes bouteilles

A la Winery, on ouvre les portes et les bouchons avec une petite dégustation accompagnée de tapas et de bons verres, histoire de goûter les meilleurs vins de l'endroit en présence d'un sommelier qui se fera un plaisir de raconter les histoires des raisins de la bouteille. Le tout pour 25€ par personne. On booke sur le site et si on vient entre amis c'est encore plus drôle. winery.be





On prévoit le week-end prochain d'aller déterrer des patates dans un champ pour la bonne cause

Et le dimanche 15 octobre, on plonge les mains dans la terre avec un bonheur décuplé par le plaisir de "faire" utile en participant au Patathon à l'initiative de McCain. En pratique, une journée de glanage de pommes de terre est organisé dans un champ de Tourinnes-Saint-Lambert. Ouvert à tous (enfants bioenvenus!), cette amnifestation a pour but de récolter 2 tonnes de pommes de terre pour les Banques alimentaires. Car oui, après la récolte de patates, il y a encore des papates : en moyenne, 3 à 5% des pommes de terre restent encore dans les champs après récolte. Cette initiative solidaire vise à lutter contre le gaspillage alimentaire tout en servant la bonne cause. Diverses activités et dégustations seront aussi organisées sur place. Inscriptions : www.mccain.be





Sans oublier de réserver ce même week-end prochain pour une virée à Awans, il y a portes ouvertes chez Benoît Nihant

y a dix ans, un nouveau nom faisait son apparition dans le petit monde de la haute chocolaterie belge, celui de Benoît Nihant, qui ouvrait sa première boutique à Embourg pour écouler ses délicates pralines. Trois ans plus tard, le Liégeois faisait le pari de se lancer dans la production de son propre chocolat, devenant ainsi l’un des trop rares chocolatiers bean to bar artisanaux en Belgique. Les 14 et 15 octobre, Anne et Benoît Nihant convient les gourmands à venir célébrer cet anniversaire dans leur bel atelier d’Awans (quel contraste avec les débuts dans le garage d’Embourg !) Au menu de ce week-end chocolaté, des visites de l’atelier, une rencontre avec Pedro Caetano, planteur de cacao brésilien, de la musique cubaine live et, bien sûr, des dégustations de chocolats, de palets et de cocktails cacaotés !

Samedi 14/10 de 11 h à 19 h, dimanche 15/10 de 11 h à 18 h. 6 rue de l’Estampage, 4340 Awans. Entrée : 8 € (4 € pour les enfants), déductibles sous forme de bon d’achat à la boutique. Infos, c'est ici .





Et une bonne Nuit Blanche à tous !

Et puis il y a la Nuit Blanche qui envahit Bruxelles ce week-end. De toute façon, avec tout ça on n'avait plus le temps de dormir, cela tombe bien... en fait