Magazine Trouver une baby-sitter le soir du réveillon, ce n'est pas facile. Et pour cause, le 31 décembre est le deuxième jour de l'année où il y a le plus de demandes de garde ! Un site qui se veut le "facebook du baby-sitting" a organisé au mieux son bataillon de perles rares pour sauver la Saint-Sylvestre de bien des mamans et des papas...





Fort de son succès des trois dernières années, le filtre spécial « 31 décembre » a fait son retour sur yoopies.be histoire de faciliter la vie des parents, des mamans ou des papas solo en leur permettant de trouver une baby-sitter pour le réveillon. Une jeune personne de confiance et habitant non loin de chez eux. Il suffit aux demandeurs de sélectionner l’option de recherche « disponible le 31 décembre », de préciser leurs besoins et Yoopies affichera tous les candidats disponibles près de chez eux ! Pour l'instant, il y a 1500 babysit' recensés dans tout le pays.

Les baby-sitters vont y gagner aussi à sacrifier leur soirée de réveillon : le tarif augmente de près de 70% par rapport à une soirée normale ! « Nous permettons aujourd’hui aux parents de réserver leur baby-sitter directement en ligne avec un tarif spécial de 16€/heure » explique Jessica Cymerman, cofondatrice de Yoopies.

Aussi, grâce à la réservation sur le site, les parents peuvent ajuster au quart d’heure près le temps de présence de la baby-sitter, ils n’ont pas à sortir d’argent liquide et profitent de l’automatisation de leurs démarches administratives.

>> Spécial réveillon du 31 décembre sur yoopies.be