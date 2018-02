Magazine Vous avez flashé sur un beau chemisier dans un magasin et vous ne pouvez pas attendre une seconde de plus avant de le porter? Vous l'enfilez donc immédiatement et passez le reste de la journée avec. Ce comportement, nous l'avons tous déjà eu. Et, pourtant, les experts recommandent de laver les vêtements neufs avant de les porter, surtout lorsqu'il s'agit de vêtements pour bébés.





Des agents chimiques

Comme les fruits et les légumes sont recouverts de pesticides, les vêtements transportent des agents chimiques dont on n'a pas toujours conscience. "La plupart des agents chimiques utilisés dans la teinture des tissus et ceux utilisés dans le traitement des fils sont des irritants cutanés connus", explique Lana Hogue, experte en confection de vêtements, dans Elle. "Même les fibres naturelles sont traitées, même les vêtements 100% coton".

Dans les magasins, les vêtements sont parfois pulvérisés d'agents chimiques pour empêcher les vêtements de moisir s'ils sont entreposés dans un environnement humide. Ils peuvent également être aspergés d'agents chimiques qui empêchera les vêtements de se froisser outre mesure durant le transport. Même les vêtements achetés en ligne sont concernés.

Si vous avez une peau sensible ou êtes tout simplement allergique à l'un de ces produits, vous risquez une réaction immédiate. Des rougeurs, des éruptions cutanées ou de l'eczéma. Les petits qui ont la peau plus sensible sont encore plus exposés.

Si porter un vêtement neuf en hiver est déconseillé, cela l'est encore plus en été. En effet, lorsque vous transpirez, les pores s'ouvrent et constituent une entrée rêvée à tous ces produits non naturels. Lana Hogue conseille donc de laver "les vêtements qui sont en contact direct avec la peau". Elle cite : les chaussettes, les sous-vêtements, les maillots, les vêtements de sport, les t-shirts, les shorts ou encore les robes d'été.

En revanche, elle suggère de ne pas laver les maillots de bain, à condition que vous alliez directement dans l'eau avec. Cela suffira pour éliminer les éléments chimiques. Les vestes, manteaux et gilets qui ne sont pas directement au contact de la peau ne doivent pas non plus nécessairement passer par la case machine à laver.





L'hygiène

Une autre bonne raison de laver ses vêtements neufs est que d'autres personnes les ont sans doute essayés avant vous. Donald Belsito, un professeur de dermatologie à l'Université de Columbia, a expliqué au Wall Street Journal que les vêtements déjà portés par d'autres pouvaient contenir des bactéries, des champignons ou encore... des poux. "J"ai des cas de poux qui ont été transmis par l'essayage dans un magasin", affirme-t-il au journal.

"C'est une question d'hygiène", confirme Anne Dompmartin, médecin dermatologue, cancérologue, allergologue et vénérologue au CHU de Caen, à Ouest France. "Certains vêtements ont pu traîner un peu partout surtout lorsqu’il s’agit des soldes ou de friperies. Et les vêtements neufs sont toujours manipulés par les gens."





Pas de panique

Si vous n'avez jamais lavé vos vêtements neufs avant, ne vous inquiétez pas. Comme l'explique Laurent Misery, chef du service dermatologie au CHRU de Brest, à Ouest France "les vêtements nouvellement achetés ne causent que très rarement des allergies, à la différence des chaussures". Autrement dit, il est fort probable que vous n'ayez jamais rien eu en ne lavant pas vos vêtements neufs. Toutefois, il se peut qu'un jour vous soyez confronté à un nouveau produit qui vous filera des démangeaisons. C'est pour cette raison que les experts conseillent de laver les nouveaux vêtements. Après tout, cela ne coûte pas grand chose de glisser ses nouveaux achats dans la machine à laver avec d'autres vêtements sales.