Vos armoires sont pleines d'objets que vous n'avez jamais utilisés et, pourtant, vous n'hésitez pas à en racheter des neufs qui risquent de faire double voire triple emploi avec ceux que vous avez déjà? Il est peut-être temps de changer vos habitudes de consommation et de prendre une bonne résolution pour la planète et votre portefeuille.

Avant d'acheter quoi que ce soit, il est bon de se demander si ce vêtement ou cet objet de déco sur lequel vous avez craqué vous est réellement indispensable. Dans la plupart des cas, vous vous rendez vite compte qu'il ne l'est pas tant que ça. Mais si, malgré tout, vous mourrez d'envie d'acheter une nouvelle paire de lunettes de soleil, pourquoi ne pas vous tourner vers les objets d'occasion?

"Zero Waste France" lance le défi de ne plus rien acheter de neuf en 2018. Il existe en effet déjà suffisamment d'objets de deuxième main que pour en racheter des neufs à tout va.

"Le défi porte sur les objets et équipements de la vie quotidienne : vêtements, meubles, électroménager, high tech, décoration, livres, etc… Il ne concerne évidemment pas la nourriture, ni les produits d’hygiène et cosmétiques. Pour les cas plus particuliers, ce sera à vous de juger s’il est nécessaire d’acheter le produit neuf ou non", peut-on lire sur le site internet de l'opération.

En 5 jours, plus de 3.000 personnes ont décidé de relever le défi à la grande surprise de l'association qui s'attendait à quelques centaines de participants. "Les alternatives sont bien plus faciles d'accès qu'il y a cinq ans et le zéro déchet a une plus grande popularité", confie au Huffington Post Flore Berlingen, la directrice de l'association qui souhaite maintenant pousser des milliers de personnes à les rejoindre.