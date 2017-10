Lors de la fashion week de Paris, Emily Ratajkowski a fait une entrée absolument remarquée... et ratée avec une robe de la collection 2018 de Simon Porte Jacquemus.





Il fallait oser, Emily l'a fait. A son arrivée à la soirée Vogue Paris x Irving Penn à Paris, en pleine Fashion Week, la starlette avait opté pour une robe-chemise blanche. Dit comme ça, on imagine une petite robe boutonnée à col. Mais la danseuse du clip de Robin Thicke a détourné à sa façon cet ensemble signé par le créateur Jacquemus pour le printemps/été 2018.

Le décolleté est extraordinairement plongeant, la robe ultra-courte, les manches très longues et l'ensemble est fermé par une sorte de noeud savamment conçu pour donner l'impression d'avoir été boutonné à la va-vite, accentué encore par l'effet froissé du coton.

On laissera le mot de la fin à une spécialiste en "Red Carpet Fashion" américaine qui en dit : "J'ai trouvé que c'était trop bouffant pour Emily, la manche tombante étant ce qui casse le plus sa silhouette.En fait, on dirait qu'elle a emballé son corps au hasard dans une chemise d'homme extra-large." Pas faux...

© Reporters



La robe portée par un mannequin lors du défilé : la manche qui laisse voir les mains donne un autre style à cette création

© AFP







© Reporters