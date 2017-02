Il y a peu, une étiquette « Made in China » découverte dans un sac de la marque Clio Goldbrenner a jeté un froid sur les réseaux sociaux. Le malaise subsiste, la photo a continué à tourner et les raccourcis vont vite dans ces cas-là : un sac « fait en Chine » vaut-il les 400€ et quelque que valent en moyenne les créations de Clio Goldbrenner ?

L'ascension de Clio Goldbrenner a été rapide. Il y a un peu plus de 5 ans, elle démarchait les boutiques de toute la Belgique elle-même avec dans le coffre ses sacs en cuir souple et épais qui provoquaient beaucoup de coup de coeur. C'est comme ça que tout a commencé pour elle.

Depuis sa toute petite entreprise a grandi très vite, très fort : une boutique vient même de s'ouvrir à Anvers et les ventes à l'étranger sont soutenues. L'arrivée d'un groupe familial actif dans le déploiement de capital avait déjà posé question et Clio Goldbrenner nous avait expliqué le pourquoi du comment ici. Son but, c'est bien de grandir, mais "en conscience".

Désormais à la tête d'une grande société qui fabrique environ 20 000 sacs par an et emploie une dizaine de personnes en Belgique, on a demandé à Clio Goldbrenner d'expliquer le chemin de ces sacs qui se situent dans le secteur moyen-haut de gamme de la maroquinerie.





Quels sont les chemins économiques et industriels des sacs Clio Goldbrenner ?

Nous travaillons avec différentes usines principalement dans trois pays : Espagne, Chine et Portugal. Si nous avons sélectionné ces usines c’est avant tout pour les compétences et le savoir faire des artisans travaillant dans ces dernières.

Les articles sont assemblés à l’étranger, nous avons un atelier à Bruxelles qui prend en charge du service après-vente afin d’assurer un suivi de qualité après l’achat. Nous appliquons des contrôles de qualité stricte et tous nos partenaires suivent un cahier des charges précis.

Mais je veux souligner aussi que toutes nos campagnes marketing sont entièrement filmées en Belgique par des équipe de tournage belges. Toutes les décisions sont prises à Bruxelles par un management et un actionnariat 100% belge. La société emploie également aujourd’hui en Belgique une dizaine de personnes, je suis fière d’avoir pu créer de l’emploi ici.





La question que tout le monde se pose est celle-ci en fait : cette étiquette avait l'air oubliée par erreur, avez-vous voulu cacher que ces produits viennent de Chine ?

Suite à de mauvaises expériences de contrefaçons et à différents procès, nos conseillers nous ont recommandé d’enlever des étiquettes de provenance sur nos sacs S’agissant des étiquettes, dès lors que la législation applicable n’impose pas la mention de l’origine douanière, nous avons décidé depuis quelques saisons de supprimer celle-ci. Et ce, pour tout nos sacs.

C'est connu : il est monnaie courante dans le secteur de la mode de protéger ses ateliers et de faire un secret de ses trésors. C'est cela qui nous anime depuis toujours, nous aussi. Pas de cacher quelque chose à nos clientes.





Des sacs de luxe faits en Chine par une marque qui revendique sa belgitude, cela surprend la clientèle, vous comprenez ?

Non je ne comprends pas ! une image de la Chine et de son économie très caricaturale : d'immenses ateliers, du travail à la chaîne sans âme... Mais ce faisant, on catégorise les Chinois, cela me heurte ! Je me rends trois à quatre fois en Chine par an, j'ai trouvé un atelier d'artisan dont je suis pleinement satisfaite depuis des années.

Et plus globalement, dans tous les pays d'assemblage et de production, nous avons sélectionné ces usines pour les compétences et le savoir-faire des artisans qui y travaillant. Ce sont des petites usines, souvent des entreprises familiales. Nous nous rendons régulièrement sur place pour suivre la production, vérifier le travail réalisé et rencontrer les artisans. On est très loin des stéréotypes d’usines employant des centaines de personnes à la chaine. Tous les articles sont fabriqués à la main dans le respect des traditions maroquinières. Je connais personnellement l'équipe chinoise avec qui je travaille, le patron parle le français, on se parle, on se comprend, on devient même liés par l'amitié ! Et il est guidé, comme son équipe, par notre volonté d'un produit final de haute qualité.

Nous nous revendiquons comme une marque belge.





Alors pourquoi ne pas produire alors tout en Belgique ou en Europe ?

Simplement, nous ne pouvons pas nous permettre de fabriquer nos sacs en Belgique. Il n’existe en effet plus aucun atelier de maroquinerie pouvant satisfaire nos demandes tant sur le qualitatif, que le quantitatif. Dès lors, nous avons cherché à l’étranger des unités de production qualifiées pouvant prendre en charge notre production.





La photo de l'étiquette a rapidement été effacée de la page Facebook, on sent que vous êtes en colère, presque désarmée face à cela. Pourquoi ?

Parce qu'il n'y a rien à cacher ! Parce que je n'essaie pas de m'en mettre plein les poches en vendant de la camelote ! "Made in China" ne veut pas dire "sac en simili-cuir mal cousu" ! Depuis le début de l’aventure, j’ai été principalement guidée par la volonté de satisfaire les femmes qui portent mes créations. Cela a toujours été ma plus grande satisfaction et lorsque je rencontre une cliente qui est ravie de son sac, je suis heureuse. Par conséquent, que certaines qui me font confiance ont mal interprété mes intentions, cela m’a fort peinée.

Se passer d'étiquette, c'est protéger ses sources par rapport à la contrefaçon ou à d'autres marques qui voudraient approcher nos ateliers, ce n'est pas cacher la vérité aux clientes. Et cela, on ne l'avait pas anticipé.