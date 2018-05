Elle a fait son arrivée avec une ribambelle d'enfants, adorables petits garçons et petites demoiselles d'honneur dont ses deux enfants, George et Charlotte. Louis, lui était resté à la maison. Perchée sur de hauts talons beiges (sa fashion signature) de chez Jimmy Choo, Kate Middleton avait décidé de s'habiller plutôt low-profile en ce grand jour de mariage royal.

Les cheveux raccourcis et lâchés, elle portait un imposant chapeau fleuri en paille jaune pâle signé Phillip Tracy et une robe manteau blanc cassé. Petit rappel à son propre mariage, sept ans auparavant ? En tous les cas, elle avait là encore fait confiance à Alexander McQueen pour sa tenue.





Une tenue presque blanche !

© Reporters



Une toilette très comme il faut donc pour Kate qui nous a pourtant habitués à un peu plus d'audace. Mais il faut dire que la jeune femme a accouché il y a peu, Louis, son dernier né a fait son apparition le 23 avril dernier ! Certains spécialistes royaux ont pourtant tiqué sur la couleur de sa tenue : un crème très léger qui se rapproche du blanc, une couleur qui en principe n'est réservée qu'à la mariée ce jour-là.

Assise à côté de Camilla et non loin du prince William qui était le témoin de son frère, elle a semblé émue et heureuse de ce grand moment. Voici venue la petite nouvelle de la "Firm" qui pourrait s'avérer être une amie et une alliée pour porter le poids du protocole et de l'agenda royal !

© Reporters

Sa soeur, Pippa Middleton, invitée elle aussi à la noce, n'a cette fois volé la vedette à personne, dans une tenue vert amande, fleurie et fluide.