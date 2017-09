Un défilé qui devrait être somptueux vous attend au musée Rodin pour découvrir la collection printemps-été 2018 de Dior vue par Grazia Maria Chiuri, on a hâte ! Et on vous l'offre en streaming.

C'est par le défilé Jacquemus qu'a commencé la Fashion Week de Paris, avec une pluie de célébrités et beaucoup de sensualité de la part du jeune styliste qui s'est inspiré de la jeunesse magnifique de sa mère pour créer une collection somptueuse.

On n'en attend pas moins de Grazia Maria Chiuri qui a réussi à donner un coup de fouet à la maison Christian Dior, comme avait pu le faire avant elle Galliano tout en gardant cette élégance chicissime doucement insufflée par Raf Simons... Il devrait y avoir beaucoup de couleurs vives, du bleu, du jaune, de l'orange d'après le petit streaming ci-dessus.

Ce soir, c'est Saint Laurent par le Belge Anthony Vaccarello qui suivra vers 20h... une grosse journée à Paris, dans une douceur de rêve, la Fashion Week commence vraiment bien cette année...