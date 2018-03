On retiendra de Givenchy, dès sa création, le confort de vêtements simples et raffinés, tranchant avec le style corseté de Christian Dior à la même époque. Mais aussi la ligne pure, les couleurs claires; l'élégance et la sobriété de ses robes portées par des actrices prestigieuses dont sa muse et amie Audrey Hepburn.



En 1988, lorsque la marque est rachetée par le groupe LVMH, le grand couturier (également par la taille, il mesure 1,98m !) va montrer quelques signes de lassitude par rapport à un univers qu'il juge de moins en moins inventif et de plus en plus consumériste. En 1995, il annoncera, sans retour, son départ à la retraite. Ses fils et filles spirituels ? Ils et elles sont partout, tant sa mode a marqué les créateurs mais on peut citer notamment Alexander McQueen ou encore John Galliano pour leurs réinterprétations maniaques et magistrales de pièces maîtresses du vestiaire féminin.





La blouse Bettina, 1952

Le 2 février 1952, Hubert de Givenchy présente sa première collection haute-couture. Bettina Graziani, à la tête des relations publiques, ouvre le défilé, portant une blouse en linon blanc, ornée de manches volantées et de broderie anglaise de Pierre Brivet qui deviendra la "blouse Bettina".

© Givenchy







La "sack dress", 1957

Givenchy lance sa robe sac descendant jusqu'aux genoux. Elle va devenir l'une des pièces iconiques de la mode du XXe siècle, et encore réinterprétée aujourd'hui.

© Pinterest







La petite robe noire d'Audrey Hepburn, 1961

Hubert de Givenchy était le couturier et l'ami de Audrey Hepburn. Il a dessiné de nombreuses tenues de l'actrice (voir ici) dont cette célèbre petite robe noire portée par l'actrice dans le film Breakfast at Tiffany's . " Les vêtements de Givenchy sont les seuls dans lesquels je me sens moi-même. Plus qu'un styliste, il est un créateur de personnalité ", avait déclaré l'actrice à propos de son ami Hubert, qu'elle appelait parfois " juste pour (lui) dire je t'aime ".

© REPORTERS





Les tailleurs de Jackie Kennedy,'60

Jackie Kennedy admire le style d'Audrey Hepburn. Elle fait donc souvent appel au couturier français pour ses tailleurs en tweed de tous les jours mais aussi ses robes du soir.

© Givenchy







La robe gold d'Emma Stone aux Oscars, 2017

La maison Givenchy, aujourd'hui dirigée par Clare Waight Keller (ex-Chloé), qui a succédé à Riccardo Tisci en 2017, continue de séduire les plus grandes actrices, à l'instar d'Emma Stone. L'actrice avait jeté son dévolu sur une sublime robe Givenchy, aux Oscars 2017, lorsqu'elle a été sacrée meilleure actrice pour sa prestation dans La La Land.