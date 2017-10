La célèbre maison de couture italienne Gucci arrête la commercialisation de la fourrure, annonce mercredi soir son président Marco Bizzarri depuis Londres à l'occasion de la remise des Kering Award pour une mode durable. L'information a été révélée par l'association de défense des animaux Gaia et la Fur Free Alliance dans un communiqué.

"Avec cette décision, le monde de la mode passe un cran au-dessus sur le plan éthique", commente Ann De Greef, directrice de Gaia. "Gageons que d'autres marques leur emboîteront le pas afin de répondre à une demande des consommateurs pour une mode éthique et durable qui se fait de plus en plus pressante".

Pour Marco Bizzarri, président de Gucci, cité dans le communiqué: "la conscience sociale est une des valeurs fondamentales de Gucci, et nous continuerons à travailler pour respecter encore davantage l'environnement et les animaux. Avec l'aide de la Fur Free Alliance et l'association italienne LAV, Gucci est heureux de franchir cette étape. Nous espérons que notre engagement pourra contribuer à d'autres innovations et prises de conscience, afin de rendre l'industrie de la mode plus éthique."