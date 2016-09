H&M ose envoyer balader les clichés sexistes et ça plaît

Mode et beauté

Une campagne qui change de l'ordinaire et qui fait du bien...

La féminité, c'est quoi ? Être filiforme et poser de manière suggestive dans un décor paradisiaque ? Non, la féminité, c'est ce qui représente toutes les femmes dans leur complexité, qu'elles soient rondes, minces, au crâne rasé, à la coupe afro, avec des rides, des muscles bien marqués, etc. Et H&M l'a bien compris, car les vêtements de l'enseigne suédoise sont achetés par des personnes qui sont toutes différentes. Elle a donc décidé de prendre le contre-pieds des campagnes habituelles pour lancer #Ladylike.

On y voit des femmes d'horizons divers, mises en scène dans leur quotidien sur le tube de Tom Jones « She's a lady » complètement réinventé et repris par la chanteuse Jillian Hervey du groupe Lion Babe. Parce que oui, aux femmes, il leur arrive de se curer les dents, de ne pas se raser sous les bras, de manger des frites, de se vautrer sur les bancs du métro, de ne pas tous les jours porter de lingerie sexy, etc.

Pour marquer sa campagne d'un gros coup, H&M a fait appel à des personnalités qui représentent justement toute la diversité féminine. On y retrouve donc : l'actrice septuagénaire Lauren Hutton, le mannequin féministe Adwoa Aboah, l'actrice et modèle transgenre Hari Nef, ou encore la chamionne de boxe thaïlandaise Fatima Pinto. Sur Twitter, les internautes sont séduits.

Avec #ladylike @hm montre qu'il y a un milliard de manière d'être une #femme. Je regarde en boucle. https://t.co/M6BLb1ThbG — Laura Letenre (@Babiedoll_) 14 septembre 2016

on en parle de la nouvelle campagne H&M qui dénonce les clichés de la féminité? si vous l'avez pas encore vu cherchez ça en vaut la peine — chatoune mon love (@behellafit) 16 septembre 2016