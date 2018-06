Le monde de la mode aux Etats-Unis était endeuillé mardi après le suicide à New York de la créatrice Kate Spade, 55 ans, l'une des grandes signatures de la mode américaine, particulièrement connue pour ses sacs.





Une porte-parole de la police new-yorkaise n'a pas précisé les circonstances exactes du suicide. Mais selon une source proche du dossier, Kate Spade, qui était mariée et avait une fille, a laissé un mot.

Kate Spade et ses sacs incarnaient le style new-yorkais

Initialement journaliste au magazine Mademoiselle, Kate Spade, née Katherine Brosnahan, avait lancé sa marque en 1993 avec son mari, Andy Spade, cadre dans la publicité, et des investisseurs extérieurs. Bien qu'originaire de Kansas City (Missouri), elle incarnait comme peu d'autres le style new-yorkais, mélange de modernité et de classicisme. Spécialisée dans l'accessoire, Kate Spade aura surtout marqué par ses sacs dont le style très actuel, chic mais sans ostentation, a été la clef de son succès, ainsi que ses chaussures. Son modèle le plus populaire, le "Sam", un sac rectangle noir de taille moyenne, a été relancé cette année, avec plusieurs variations et de nouveaux motifs et couleurs.

© "Sam", son modèle le plus populaire. - DR

"Ma grand-mère m'a donné mon premier sac Kate Spade quand j'étais à l'université", a tweeté mardi Chelsea Clinton. "Je l'ai toujours", a-t-elle ajouté en adressant ses condoléances aux proches de la designer. Les fameux accessoires de la créatrice lui avaient valu plusieurs mentions dans la série télévisée référence de la fin des années 90 et du début des années 2000, "Sex and the City". La présidente du syndicat américain de la mode (CFDA), la créatrice Diane von Furstenberg, et son PDG, Steven Kolb, se sont dit "dévastés" par l'annonce de la mort de la styliste, "un grand talent qui a eu un impact impossible à mesurer sur la mode américaine et sur la façon dont le monde voyait les accessoires américains".

Des sacs qui "rendent belle"

Pour l'actrice et scénariste Lena Dunham, "Kate Spade était plus qu'une designer". Sur Twitter, la créatrice de la série Girls a salué une "incontournable de New York". "Merci, Kate, de la part d'une parmi les millions que vous avez rendues belles." "Pour beaucoup de femmes, le premier sac Kate Spade, c'était le premier achat d'adulte, le premier sac de designer", a commenté sur Twitter Diana Pearl, journaliste du site AdWeek. "C'est déchirant d'apprendre que quelqu'un qui a apporté tant de joie à tant de gens souffrait à ce point", a-t-elle ajouté au sujet de cette femme brune aux cheveux souvent relevés sur le haut de la tête.

Le psychiatre Robert Dicker a relevé auprès de l'AFP que les suicides de célébrités étaient souvent suivis d'une hausse du nombre de tentatives. Après l'annonce du décès de Kate Spade, des dizaines de personnes ont posté, sur leur compte Twitter, le numéro du service national de prévention du suicide. "Nous voulons être sûrs que les gens comprennent qu'il y a des possibilités de se faire aider", a souligné Robert Dicker.