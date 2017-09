Sophie Fontanel a une voix rauque, qui, tout à coup, monte dans les aigus quand elle voit arriver Chanel, le chat de sa voisine. Sophie Fontanel nous reçoit ce jour de septembre dans son appartement grimpé au-dessus des toits de Paris, du côté de Rivoli. Mais qui a lu son roman tout récent, "L’apparition", a pu saisir, au nom des lieux égrainés, que c’est un peu son quartier, le cœur de Paris. Et puisqu’on parle de cœur aussi dans son récit…

Sophie Fontanel est journaliste et écrivain. Journaliste mode précisément, mais d’un journalisme qui "dépote" et qui décide que, comme elle l’a dit à son employeur le jour où elle a voulu le convaincre de l’utilité de l’embaucher : "La mode, donc les habits, donc la manière dont on se présente au monde, sont un sujet politique et vital, sérieux donc. Non sans être empreinte d’une certaine légèreté", avait-elle précisé. Et elle avait été embauchée sans tergiverser. Depuis, elle bosse au très sérieux "Nouvel Obs".

Dans son dernier ouvrage, à la frontière de l’essai capillaire de l’autobiographie coupée court, elle livre une expérience inédite. Elle a décidé de regarder pousser ses cheveux. Sur "sa tête de zèbre", comme elle dit, les cheveux tout neufs poussent blancs, chassant, depuis les racines, la teinture de brune qu’elle a été durant des années en public et à la télé.

Une expérience sociétale idéale pour ouvrir notre semaine de la mode.

...