Quand le paraître devient un art de vivre.

Dandy. À lui seul, ce mot évoque à la fois le spleen opiacé de Charles Baudelaire, la répartie acide d’Oscar Wilde et le punk en costume trois pièces d’un Nick Cave. La figure du dandy est parfois galvaudée. Car de quoi s’agit-il au juste ? D’un état d’esprit ? D’un style ? Les deux à la fois. Et plus encore.

Parce qu’il est avant-gardiste par essence, le dandysme est forcément d’actualité. Dans le cadre de votre rendez-vous dominical "Il était une fois", LaLibre.be vous invite à vous plonger dans ce mouvement hédoniste qui mêle mode, soif de liberté et recherche de la singularité.