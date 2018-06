Dès qu'une star s'affiche avec une pièce à moins de 50 euros, le vêtement est directement sold out. Un coup marketing béni pour les marques qui écoulent leurs stocks en quelques minutes et une aubaine pour les fashionistas qui se sentent plus proches que jamais de leurs idoles.





Les vêtements que nous avons sélectionné ci-dessous sont (presque) tous en rupture de stock mais sont surtout le témoin qu'il est possible d'avoir du style sans se ruiner.

Kate Middleton

© dr



Le 10 juin dernier, à l'occasion du Maserati Royal Charity Polo Trophy, Kate Middleton est apparue dans une robe Zara rayée bleue en compagnie de ses enfants. Comme à chaque sortie de la Duchesse de Cambridge, son look est scruté et généralement copié. Alors quand elle met du Zara, forcément, ses fans se ruent sur son e-shop afin de tenter d'acheter le même vêtement qu'elle.

Kate Middleton avait déjà déchaîné les passions en apparaissant dans une robe brodée bleue signée Zara au Houghton Horse Trails à Norfolk le 27 mai 2018. Disponible pour moins de 50 euros, la pièce avait littéralement été prise d'assaut, à tel point que quelques heures plus tard, elle était déjà en rupture de stock presque partout. Une robe printanière simple mais au goût prononcé.

Ce n'est pas la première fois que Kate Middleton s'habille avec simplicité en optant pour des pièces abordables. En avril 2016, elle était par exemple apparue dans une robe bohème Topshop lors d'une visite en Inde, au Kaziranga National Park.

© dr



Kate a à coeur de prouver qu'on peut s'habiller de manière classe sans forcément se ruiner. Pour ce faire, elle n'hésite pas non plus à recycler les pièces coûteuses qui composent sa garde-robe.





Michelle Obama

© dr



Lors de sa réélection en 2012, Barack Obama avait publié un cliché très partagé sur les réseaux sociaux : une photo de lui enlaçant Michelle avec le commentaire "quatre ans de plus". Le cliché en lui-même a beaucoup fait parler de lui, tout comme la robe que portait Michelle Obama à l'époque. Une robe rouge et blanche signée Asos et disponible pour moins de 70 euros (et même soldée dans certains pays). En ce jour historique, Michelle Obama n'avait pas choisi une tenue très coûteuse confectionnée sur mesure mais une pièce que n'importe quelle femme pouvait s'acheter. Chapeau !





Taylor Swift

© dr



Si vous suivez avec attention les looks de Taylor Swift, vous avez forcément remarqué que la jeune chanteuse est addict des jupes-culottes signées Missguided . Elle est apparue à plusieurs reprises avec des ensembles peu chers de la marque.

Ici encore, elle avait opté pour un ensemble complet disponible pour un peu plus de 50 euros. C'était en avril 2015, au moment de quitter le Spotted Pig à New York.

La star aime la mode et porte donc avec plaisirs des pièces pas chères que ses stylistes approuvent sans trop de mal.





Gigi Hadid

© dr



Quand l'une des mannequins les plus populaires du moment porte du Topshop , forcément, les pièces ne font pas long feu en magasin. Gigi Hadid avait été l'égérie de la collection automne-hiver 2015 de Topshop mais elle a semble-t-il définitivement craqué sur la marque puisqu'elle est apparue dans des vêtements de la griffe à Paris en mars 2017, soit bien après sa collaboration avec eux. C'est sans doute elle qui bat les records des plus petits prix étant donné que sa blouse ne coûtait que... 6 euros ! Impossible de faire mieux. Tellement impossible que les stocks ont fondu comme neige au soleil après qu'elle ait été repérée en rue avec cette blouse. A moins que ce ne soit dû au fait que Selena Gomez, elle aussi, avait publié une photo où elle portait le même top.

Gigi Hadid a vraiment l'art de s'habiller avec des pièces simples et pas chères. En 2015, elle s'est ainsi rendue dans un magasin Chanel à Paris avec une robe Cotton On à 20 euros sur le dos. Pour l'occasion, elle était accompagnée de Hailey Baldwin et Kendall Jenner.

© dr



En janvier 2018, à New York, elle est apparue dans un ensemble rouge vif signé Dahli . Un sweat et un pantalon lacé qui ne sont pas passés inaperçus.

© dr







Stella Maxwell

© dr



L'Ange de Victoria's Secret née en Belgique est apparue en mai 2017, au lancement du parfum Bombshell Fragrance , avec une robe à mini prix sur le dos. La robe signée Pretty Little Thing était en effet disponible en magasin pour la modique somme de 20 euros. A voir cette merveille, on a plutôt l'impression qu'elle vaut 10 fois plus. C'est ce qui s'appelle une bonne affaire!





Vanessa Hudgens

© dr



Vous vous souvenez sans doute de l'actrice de High School Musical? Hé bien, elle est également une icône mode ! Inutile de dire que son style est souvent scruté et copié. Comme cette fois où elle s'est montrée sur Instagram dans une robe de la marque Revolve à seulement 90 euros.

A coachella en 2017, Vanessa Hudgens portait encore une tenue à petit prix, signée Forever 21. Il s'agit pourtant d'un des événements les plus importants de l'année point de vue mode.





Kendall et Kylie Jenner

Les cadettes des Kardashian, comme le reste de la famille, sont de redoutables influenceuses. C'est la raison pour laquelle des marques font régulièrement appel à elles pour devenir égérie de leur collection. Les soeurs ont ainsi collaboré entre autres avec la marque Topshop pour créer une ligne de maillots, de lingerie et de tenues de soirées. Parmi ces articles, on retrouve beaucoup de pièces à petits prix. Elles ne se contentent donc pas de porter des tenues abordables de temps en temps, elles en créent carrément !

Ici, Kendall fait la promo de sa collection Topshop Kendall + Kylie avec un soutien gorge rose poudré en velours qui était disponible à 36 euros et en maillot bleu roi à 63 euros.

© dr



Elles ne portent bien sûr pas que du Topshop. Ici Kylie a craqué pour une Jacklyn Off Shoulder Mini Dress qui ne coûtait que 24 euros. Il s'agit de la seule pièce de notre inventaire qui est encore disponible en magasin.

© dr



Attention, elles ne sont pas prêtes pour autant à laisser tomber leurs accessoires de luxe qu'elles adorent tant !





Miranda Kerr

© dr



Ici encore il s'agit d'un shooting promotionnel mais qui montre qu'il est tout à fait possible de ressembler à une star avec des vêtements peu coûteux. Miranda Kerr est ainsi plus élégante que jamais pour Mango dans sa collection hiver de 2013. Chacune de ses tenues était disponible pour moins de 100 euros. L'Australienne est manifestement une adepte des pièces abordables puisqu'elle avait également été égérie d'H&M.