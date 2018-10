Le mois de septembre de Noor Chaltin a été particulièrement chargé puisqu'elle s'est envolée pour New York, Londres, Milan et Paris. A 18 ans seulement, la Limbourgeoise originaire de Maaseik était en effet de toutes les Fashion Weeks. En tout, elle a parcouru 13.000 kilomètres et enchaîné 14 défilés aux côtés des plus grandes tops du moment. Ce n'est pas pour rien qu'elle est vue comme l'un des 6 mannequins à suivre cette saison.

A New York, elle a ainsi participé à trois shows : celui de Brandon Maxwell, Philippe Lim et Michael Kors (aux côtés d'Ashley Graham).

A Londres, elle a foulé le catwalk pour Peter Pilotto et Burberry. Notons que Burberry s'était entouré de stars puisque Kendall Jenner était également de la partie.

A Milan, elle a fait honneur à N°21, Anteprima, Ermanno Scervino et Dolce & Gabbana.

A Paris enfin, elle s'est illustrée pour Margiela, Rochas, Comme des garçons, Poiret et John Galliano





Qui est-elle?

Noor Chaltin est entrée dans la mode un peu par hasard. Elle a été repérée dans la foule alors qu'elle assistait au concert de Justin Bieber. "J'avais 12 et j'étais en train de faire la file à l'entrée du concert. Je n'en avais rien à faire de la mode ou du mannequinat. J'ai saisi ma chance et j'ai tout de suite trouvé le boulot sympa", expliquait-elle dans Elle. "Le mannequinat m'a permis de devenir moins timide. Quand j'ai commencé, j'étais très introvertie, mais je suis devenue beaucoup plus sociable", poursuivait-elle dans une interview pour Modelling-ID.

Pour arriver là où elle est aujourd'hui, elle a dû changer son mode de vie. "J'ai commencé à manger plus sainement et à faire du sport. Je vais à la gym 3 fois/semaine". Mais elle a su rester elle-même en allant à l'école avec un simple "jeans, un t-shirt et des baskets" et en continuant à manger le soir venu ce que ses parents lui cuisinaient.

Celle qui confiait à Elle "aimer voyager" mais "ne pas avoir de grands rêves" ne s'imaginait sans doute pas là où elle est aujourd'hui.

Après avoir défilé pour Chanel, Valentino ou Dior, Noor a donc eu l'occasion de participer à sa première saison complète de Fashion Week. Une saison qui ne sera certainement pas sa dernière !