Peter Philips a ce je-ne-sais-quoi qui rapproche les créateurs flamands : un pull noir, de la rigueur et un point de vue sur ce que pourrait être la Beauté avec un grand B. Quelque chose, dans la mise, qui fait penser à la tradition des marchands de toile anversois; et, dans le profil, quelque chose d’altier et sérieux que l’on retrouve chez les personnages peints par Memling; quelque chose, vous dis-je, qui rappelle la précision de la création, et que l’on a déjà observé chez des individus aussi différents que Dries Van Noten ou Raf Simons. Au travail, et malgré l’agitation, ils demeurent concentrés sur leur ambition. Le Beau donc.

Donner de la voix au féminin

