Une cover d'un numéro hors série sur Hollywood autour de 12 stars de renommée mondiale en cover photographiées par Annie Leibowitz, ça le fait... Sauf que Photoshop est passé par là. Résultat, l'actrice Reese Witherspoon a 3 jambes. Elle a préféré en rire.





En une de ce numéro spécial, sur une longue cover de papier glacé on peut voir des stars sur leur trente-et-un comme Jessica Chastain, Tom Hanks, Michael B. Jordan, Zendaya, Gal Gadot, Nicole Kidman et bien sûr, Oprah Winfrey et Reese Witherspoon qui est blottie contre elle.

Sur fond bourgogne, la Une rappelle le Hollywood des années 50, elle est somptueuse. Oui mais non, elle est surtout un peu ridicule : des retouches photos "négligées" ont rajouté une jambe à l'actrice blonde. Erreur humaine de professionnels qui, par souci de zèle et par volonté d'atteindre la perfection, ont procédé à des couches et des couches successives de retouches, jusqu'à cette absurdité.

Reese Witherspoon a préféré en rire comme elle l'a tweeté : "Eh bien... Je suppose que tout le monde sait maintenant... J'ai trois jambes", a-t-elle tweeté jeudi. "J'espère que tu pourras toujours m'accepter comme je suis. (Et je ne m'excuserai jamais de m'être blotti à Ophah. Si vous en avez l'occasion, je vous le recommande vivement;)".

Reese Witherspoon a même répondu par quelques émojis "MDR" au vu du montage d'un jeune homme qui en a profité pour mettre trois mains à Oprah, histoire de dire qu'en 2018, on aime tous les corps, même avec des membres en plus. Les commentaires ont été nombreux, souvent amusés devant tant de bêtise... Et les détournements aussi, on s'en doute!