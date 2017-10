La Fashion Week de Paris était l'occasion de se pencher à nouveau sur la charte concernant les conditions de travail et le bien-être des mannequins signée par les géants du luxe LVMH et Kering.





Depuis le début de la Fashion Week, une idée agitait les esprits des professionnels de la mode. Début septembre en effet, et en commun accord, les deux tenants du luxe mondial, le groupe Kering (possesseur des griffes Saint Laurent, StellaMcCartney, Gucci, notamment) et le groupe LVMH (Dior, Vuitton, Givenchy, Kenzo…) avaient fait paraître une charte sur les conditions de travail et le bien-être des mannequins. Une charte qui, dans les détails, impose une réflexion sur la maigreur des mannequins, un sujet qui ne cesse de refaire surface durant les événements Fashion.

La charte signée par LVMH et Kering reprend peu ou prou les dispositions de "la loi mannequin" mise en vigueur par la ministre française Marisol Touraine, en mai dernier, loi qui cherchait à lutter contre l’anorexie dans le milieu du mannequinat, en bannissant des podiums les tailles 32 pour les filles, et 42 pour les garçons.

Ce que la charte change

La charte a le mérite d’étendre les dispositions d’une loi qui, pour l’instant, n’existe qu’en France, aux autres podiums des Fashion Week où les marques des groupes de luxe concernés défilent aussi (à Londres, Milan et New York).

Dans les faits cependant, la charte va-t-elle assez loin ? En effet, la maigreur est d’abord le résultat d’un ratio poids/taille. Questionnée à ce sujet, Victoire Maçon-D’Auxerre, ancienne mannequin qui avait jeté un pavé dans la mare du milieu du mannequinat début 2016, ne cherche pas la polémique mais énonce un fait indémontable : " Une taille 34 reste beaucoup trop petite pour 1 mètre 80 !". Ce qui compte, en effet, c’est l’indice de masse corporel (le ratio poids/taille).

La charte prévoit également de ne pas accepter sur les podiums les jeunes femmes sans certificat médical datant de plus de six mois, et toutes celles qui auraient un indice de masse corporel inférieur à 17. Or, ainsi que le précise l’Organisation mondiale de la Santé, un indice de masse corporelle (IMC) inférieur à 17 correspond à un état de "maigreur modérée à sévère". Ce chiffre de 17 marche cependant sur le dangereux fil de l’appellation dite de "la maigreur modérée".

Est-ce suffisant ?

Au final, employer un modèle ne respectant pas cette obligation est passible de six mois de prison et 75 000 euros d’amende pour une marque. Est-ce suffisant ? " De vraies mesures, ce serait de changer la représentation de la femme aujourd’hui. Un corps sain, des jeunes femmes de plus de 18 ans… Pour changer véritablement !" , martèle Victoire Maçon-d’Auxerre.

La réflexion est à tout le moins de nouveau engagée. A New York, par exemple, à la mi-septembre, la star des mannequins plus rondes, Ashley Graham (taille 48) avait reçu un accueil triomphal sur les podiums. Et à Paris, la semaine passée, les jeunes marques urbaines Koché et Jour/né avaient, quant à elles, choisi de faire défiler non plus des mannequins mais aussi des gens, tout simplement.

Sur le même sujet, on lira "l’Envers des médias du QUID" de samedi 30 septembre, page 3.