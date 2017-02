La première Fashion Week new-yorkaise de l'ère Trump s'est ouverte sous le signe très politique de bandanas blancs, adoptés par Calvin Klein, Thakoon ou Shoji comme symbole d'unité et de tolérance dans un pays plus polarisé que jamais.

Comme Tommy Hilfiger à Los Angeles mercredi, les trois marques de prêt-à-porter ont clairement revendiqué leur adhésion à ce bandana, dont l'idée est partie du site spécialisé Business of Fashion, accompagné du hashtag #TiedTogether (LiésEnsemble).

Les éditeurs du site basé à Londres affirment par cette action vouloir " prendre position clairement en faveur de la solidarité, de l'unité humaine et de l'inclusion, face à l'incertitude croissante et au discours dangereux qui alimente les divisions ", non seulement à New York mais aux autres semaines de la mode de Londres, Paris ou Milan.









"Espoir et de tolérance"

Les invités du très attendu défilé de Calvin Klein vendredi - qui porte pour la première fois la signature du créateur belge Raf Simons - ont ainsi reçu un bandana blanc imprimé noir, accompagné d'un carton les appelant à le porter en signe "d'unité, d'inclusion, d'espoir et de tolérance".

Et dès jeudi soir, le créateur Thakoon Panichgul, d'origine thaïlandaise, arborait le bandana blanc au poignet, tout comme le designer d'origine japonaise Tadashi Shoji, tous deux représentants d'un monde de la mode éminemment mondialisé où les frontières n'existent plus, et où le récent décret sur l'immigration de Donald Trump a fait l'effet d'une douche glaciale. "C'est un sujet très sensible", a expliqué Thakoon. "Pour moi, (le bandana) est vraiment le côté positif qu'on ressent lorsque tout le monde se rassemble et se sent plus fort en pensant à la diversité, à la relation qu'on a les uns avec les autres, surtout à New York" "Je suis un créateur immigré", a-t-il aussi souligné. "Je suis né et j'ai été élevé en Thaïlande, je suis venu ici avec l'idée que l'Amérique est vraiment l'endroit où on peut être libre non seulement de vivre, mais de penser, et cela a stimulé ma créativité". "Quand je dis liberté de penser, je pense qu'il y a quelque chose en Amérique qui vous rend un peu plus rebelle et non-conformiste, et c'est quelque chose d'important quand on est créatif", a-t-il ajouté.

Une partie de l'équipe du couturier d'origine japonaise Tadashi Shoji, arrivé aux Etats-Unis en 1973, portait elle aussi jeudi soir le fameux bandana, de même que la mannequin ouvrant son défilé. Pour Shoji aussi, l'important était de montrer que nous ne sommes "pas divisés", mais "ensemble". "Je suis un immigré et 50% de mes employés le sont aussi", a-t-il souligné.

Preuve une fois encore que la mode reflète son temps, tant Thakoon que Shoji ont insisté sur l'incertitude et les bouleversements de la période actuelle. Shoji a ainsi expliqué avoir trouvé l'inspiration pour les fleurs brodées omniprésentes dans sa nouvelle collection dans le mouvement d'émancipation des années 60, à un moment où la "révolution de la jeunesse" était "partout dans le monde", a-t-il expliqué.

Marcus Wainwright, créateur et patron de la marque Rag and Bone, a, lui, décidé de traduire les changements actuels en renonçant à faire un défilé. Il a préféré montrer sa nouvelle collection via une exposition de photos aux allures de rétrospective sur ses 15 ans d'existence, mettant en évidence ses "classiques" comme la veste aviateur, le jean ou des pulls unis en cachemire tout en confort. "Franchement, je me suis réveillé après l'élection (de Donald Trump, ndlr), et je me suis dit, +on ne peut pas faire de défilé+. Je ne savais pas pourquoi, mais ca paraissait juste une mauvaise idée", a expliqué le designer d'origine britannique dans une brochure accompagnant l'exposition.