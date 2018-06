Un "simple" T-shirt blanc tagué d'un logo Levi's rouge et blanc. Regardez autour de vous, vous ne pouvez pas le manquer, il a fait son apparition massive depuis l'automne 2017 sur les corps des ados et des millenials. Pourquoi a-t-il ainsi envahi les dressings des jeunes ?





- Parce que la tendance du logo est encore durablement installée et que Levi's, ça change d'un logo de label sportswear, plus connoté "djeun".





- Parce que les 501 sont des classiques iconiques qui se portent parfaitement avec ce T-shirt blanc (à trouver aussi sur place).





- Parce que Levi's surfe sur la vague avec des collab affûtées.

- parce que ce T-shirt est un basique blanc, mais qui met en valeur la silhouette des filles, qui renoue parfaitement avec la mode 90's et qui est totalement normcore en même temps. Traduction : une jeune ado, un geek ou une fashionista le porteront avec le même plaisir.





- Parce que mine de rien, le logo Levi's s'affiche multiple : texte blanc dans rectangle rouge, "Levi's" entouré d'une bande bleue en haut et d'une bande rouge en bas, logo vintage aux 2 arrrondis dessous, col et manches surpiqués de rouge (vintage en diable), T-shirt gris, rouge, noir, et nouveau : T-shirt spotswear et couleurs délavées ... : on peut être Levi's-addict et être (un peu) différent des autres...

- Parce que les influenceuses le portent à de multiples occasions, cautionnant son look définitivement fashion.





- Parce qu'il ne coûte que 18€. Coup de génie de la marque : un T-shirt siglé Levi's à 18€ c'est une affaire que les plus jeunes et les moins aisés peuvent s'offrir sans trop de mal. Faisant ainsi une promo durable et inratable au label.