Le cinéma belge la connaît et la reconnaît (elle a reçu l'an passé le Magritte de la meilleure actrice pour "La route d'Istanbul"), et la France monte depuis quelques années au créneau. On comprend : sa légèreté, sa beauté élégante et lumineuse, sa bonne humeur communicative et un contact "à la belge" doivent faire mouche à Paris ! Elle, ne tire pas de plans sur la comète, ne rêve pas de carrière loin des siens et se concentre sur ses projets à venir, qu'elle a nombreux.

Mais avant d'en parler, Astrid Whettnall, les yeux brillants parle "séries". Celles qu'elle regarde, françaises ou américaines...