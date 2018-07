1. Frankie Muniz

Il avait 14 ans lorsqu'il a fait ses premiers pas dans la série "Malcom", diffusée entre 2000 et 2006. Les péripéties assez cocasses de la famille de Malcolm ont fait de cette série américaine un véritable culte.

Mais malgré cette célébrité, Frankie Muniz, âgé désormais de 32 ans, a connu plusieurs drames qui ont bousculé sa vie.

En 2006, il décide d'arrêter sa carrière d'acteur pour devenir coureur automobile professionnel. Trois ans plus tard, un accident survient. Lors de sa convalescence, l'acteur se découvre une nouvelle passion: la musique. Il intègre alors le groupe Kingsfoil à la batterie. En 2012, il est victime d'un accident vasculaire cérébral.

C'est en 2017 qu'il fait son grand retour sur les écrans en participant à l'émission Dancing With the Stars aux Etats-Unis. Au magazine People, il se confie sur son état de santé: "J'ai un vieux corps qui grince. J'ai 31 ans mais je sens que j'ai un vieux corps de 71 ans."

© REPORTERS

2. Alexis Bledel

Avant de devenir l'icône de la série "Gimore Girls" en 2000, Alexis Bledel a d'abord débuté une carrière de mannequinat. Entre les films et les séries, tels que "Quatre filles et un jeans" ou "Urgences", l'Américaine trace petit à petit son chemin sur les écrans.

C'est ainsi qu'elle a remporté en 2017 un Emmy Award en incarnant un personnage torturé et lesbien dans la série "Handmaid's Tale". La série dystopique a indéniablement révélé tout le talent de l'actrice. Aujourd'hui, Alexis Bledel, 36 ans, est mariée et mère d'un petit garçon de 3 ans.

© REPORTERS



3. Macaulay Culkin

A seulement 9 ans, Macaulay Culkin est propulsé sous les feux des projecteurs avec la saga culte "Maman, j'ai raté l'avion". Désormais, l'homme de 37 ans fuit les médias comme la peste. Le comédien refuse d'ailleurs de parler du film ou de sortir à l'extérieur lors des fêtes de Noël.

En vingt ans, les médias se sont déchaînés. Drogue, alcool, mariage raté, dès que son nom réapparaissait dans la presse, c’était pour évoquer sa descente aux enfers.

Il a aujourd'hui décidé de mettre de côté sa carrière d'acteur. Il a apparemment des projets professionnels en dehors d'Hollywood.

© REPORTERS/TWITTER



4. Aileen Quinn

Comment oublier les chorégraphies de la célèbre comédie musicale "Annie" sorti en 1982? Même après 36 années, impossible de ne pas se souvenir du sourire angélique et des boucles rousses de la petite orpheline Annie, incarnée par Aileen Quinn.

Suite au succès mondial du film, la jeune actrice, 10 ans à peine, est sous contrat durant 6 années. C'est donc à 17 ans qu'elle est libre et peut enfin s'ouvrir à d'autres projets. Malheureusement, l'adolescente n'intéressera plus les producteurs.

Aileen décide alors de se lancer dans des études de traductrice en espagnole à l'Université de Madison. En 2007, elle se replonge dans l'univers du cinéma et des films indépendants. Elle a aujourd'hui 47 ans et est professeur d'espagnole, de théâtre et de danse au New Jersey.