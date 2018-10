Quelque 302 personnes ont été interpellées par les forces de l'ordre à Washington lors de manifestations contre la nomination du juge Brett Kavanaugh à la Cour suprême américaine. L'actrice US Amy Schumer et la mannequin Emily Ratajkowski font partie des personnalités arrêtées, a rapporté la chaîne NBC jeudi. La police leur reproche d'avoir manifesté illégalement à l'intérieur de l'enceinte du Sénat. Sur les images diffusées sur les réseaux sociaux, on peut voir un policier demander à Amy Schumer si elle souhaite être arrêtée. Elle répond: "Oui". Emily Ratajkowski a également indiqué sur Twitter qu'elle avait été interpellée.

Le juge Brett Kavanaugh, candidat plébiscité par les républicains pour la Cour suprême, plus haute juridiction américaine, est accusé par plusieurs femmes de les avoir agressées sexuellement dans sa jeunesse. La professeure de psychologie Christine Blasey Ford est montée au créneau la semaine dernière pour dénoncer une tentative de viol que le juge aurait commise dans les années 1980.

Un rapport du FBI exonère néanmoins le juge de ces accusations, a affirmé jeudi le chef républicain de la commission judiciaire du Sénat, Chuck Grassley.

Vendredi, le Sénat devra tout d'abord se prononcer sur la possibilité de clore ou non les débats sur la personnalité de Brett Kavanaugh, avant un possible vote sur sa nomination à la Cour suprême samedi.

Plusieurs milliers de manifestants se sont réunis jeudi à Washington pour protester contre sa nomination, alors que sa confirmation semble à portée de main. Plusieurs organisations féministes et de défense des droits civiques ont appelé à une journée de rassemblement, espérant convaincre des sénateurs républicains de ne pas approuver la nomination du juge Kavanaugh.