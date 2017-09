Il y a un peu plus d'un an, le divorce de "Mr. et Mrs Smith" avait remué la planète people. Le couple avait fait la une de tous les magazines. Leur rupture avait été brutale ponctuée de rumeurs sur l'alcoolisme de Brad Pitt et du désintérêt pour ses enfants.





Aujourd'hui, le divorce n'est plus à l'ordre du jour. Le biographe des deux acteurs, Ian Halperin, a confié au journal anglais Daily Mail qu'ils " se sont rencontrés dans la maison d'un ami. Brad aurait fait le premier pas et par la suite, ils se sont sautés dans les bras. Il y a d'abord eu beaucoup de larmes et après ils ont discuté. Jolie et Pitt ont pris du temps pour se remettre ensemble et entreprendre une thérapie intensive afin de donner une chance à leur relation".





Il ajoute que " Angelina était très en colère après leur dispute. C'était très difficile. J'ai parlé à beaucoup d'insiders, à la famille, des amis. Personne ne pensait qu'ils pouvaient surmonter cela. Aussi bien Brad qu'Angelina se sont rendus compte qu'ils sont plus heureux ensemble. Depuis ce moment, ils se rapprochent à nouveau. Ils sont très positifs. Angelina a travaillé sur elle-même suite à leur dispute, Brad aussi. Et ils sont toujours très amoureux l'un de l'autre".