C'est aujourd'hui au couple Kim Kardashian et Kanye West de vouloir des jumeaux... par mère porteuse.

La femme qui a été approchée par le célèbre couple attend donc un double heureux événement et a touché la bagatelle de 113.000 dollars : un chèque de 40.000 dollars, plus quelques indemnités mensuelles pour garder l'anonymat, demande expesse des stars.

"Kim et Kanye sont si excités d’attendre des jumeaux avec la mère porteuse. Kim a toujours voulu avoir des jumeaux, et à cause de ses problèmes de santé, elle a dû faire appel à une mère porteuse pour que ses rêves deviennent réalité. Ce n’est que le début de la grossesse, donc ils vont encore attendre un peu avant de rendre cela public", a expliqué un proche du couple au média Hollywood Life.