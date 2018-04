Sa famille preque au complet

Les Bush posent dans leur maison du Texas en 1964. En plus de George W., on retrouve Jeb, Dorothy, Neil et Marvin. Barbara traverse sa phase la plus éprouvante en 1953, lorsque sa petite fille, Robin, atteinte d’une leucémie, décède après 7 mois de souffrance. C’est à ce moment que les cheveux de Barbara Bush auraient entièrement blanchi.