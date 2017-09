L'acteur a une nouvelle fois été interpellé dans une rue de Paris pour infraction routière. Il va être présenté au Parquet pour trafics de stupéfiants.





Benoît Magimel, c'est l'acteur à qui tout souriait dans les années 90/2000. Un peu trop peut-être ? Le succès, les rencontres, les fêtes l'ont mené sur le chemin de la drogue qu'il n'a plus su quitter depuis.

Le Sean Penn français, écorché, est entré dans une spirale infernale. Ces dernières années en effet, c'est dans les pages des faits divers qu'on entendait parler de Magimel plus que dans les magazines de cinéma. Il s'est en effet plusieurs fois fait arrêter pour possession illégale de drogues et conduite sous l'emprise de stupéfiants. Et l'année dernière, il avait été condamné à 5000 euros d'amendes pour avoir renversé une dame à Paris.

Cette fois, les faits sont encore plus graves. L'acteur a été inter­pellé dimanche soir à Paris alors qu’il s’en­ga­geait à contre-sens dans une rue à bord de son véhi­cule. L’ac­teur a depuis été placé en garde à vue pour « trans­port de stupé­fiants », de la cocaïne en "bonbonnes" ayant été retrou­vée dans la voiture. Il pourrait comparaître très vite puisqu'il a reconnu les faits pendant sa garde à vue, avouant se trou­ver là « pour ache­ter des stupé­fiants » à l’homme en compagnie duquel il a été arrêté et dont l’identité est inconnue.

Le comé­dien doit être présenté ce mardi matin au parquet de Paris. Benoît Magimel reconnaît son addiction et ne fait pas mystère de son combat pour ne plus céder à l'emprise de la drogue : « Je consomme seul, et avec beau­­coup de honte.(…) Parfois il y a des rechutes mais j’es­­saie de tenir. » On l'a vu récemment à Angoulême où il était venu présenter le film "La Douleur" avec Mélanie Thierry.

Cette fois-ci, les conséquences pourraient être plus lourdes que financières pour lui.