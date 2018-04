L’acteur américain vit une idylle avec Neri Oxman, une architecte de renom rencontrée il y a quelques mois…





Leur amour commun pour l’architecture et le design les a rapprochés. Brad Pitt serait tombé raide dingue de Neri Oxman, une belle architecte qu'il a croisée au MIT, la prestigieuse université américaine, en novembre dernier.

"Il est rayonnant"

À 54 ans, il n’a « jamais été aussi heureux » depuis sa rencontre avec Angelina Jolie assurent ses proches à US Weekly. Décrit comme « léger, insouciant », Brad Pitt ouvre un nouveau chapitre de sa vie amoureuse après un divorce qui a traîné en longueur durant un an et demi. « Il est rayonnant », soulignent ses amis.

Elle met tout le monde d'accord

Neri Oxman, une artiste de 42 ans d’origine israélienne, est, comme lui, passionnée de design, sa spécialité en tant qu’architecte. Célèbre et célébrée, elle a déjà exposé ses œuvres au prestigieux MoMa de New York. « Elle est très extravertie, sociable, pleine de vivacité et aimante », explique la source. Elle aurait même mis tout l’entourage de Brad Pitt d’accord ! Seraient-ils faits l'un pour l'autre ?