Brad Pitt et Angelina Jolie : Retour sur un couple mythique

People

C'est officiel, Brangelina c'est fini... L'actrice a demandé le divorce à Brad Pitt, comme l'a confirmé son avocat. Ils se sont tant aimés pendant 12 ans...





Brad Pitt et Angelina Jolie ne vieilliront pas ensemble. L'info du divorce demandé par l'actrice est tombée comme la foudre sur l'univers people. Peu de temps après que le site américain TMZ ait lâché cette nouvelle, bientôt confirmée par l'avocat d'Angelina Jolie, "Brad Pitt" était directement le sujet de conversation le plus twitté du moment, bien plus qu'Angelina Jolie.

Au centre du divorce, pas d'amant ni de maîtresse, affirme TMZ mais les 6 enfants du couple. Angelina Jolie n'aurait plus confiance en son mari pour les élever, elle en demande la garde entière avec droit de visite. Brad Pitt avait adopté les trois enfants d'Angelina Jolie, Maddox, Pax et Zahara aujourd'hui âgés de 15, 12 et 11 ans. Ensemble, ils ont aussi eu biologiquement Shiloh Nouvel, 10 ans et les "faux" jumeaux, Vivienne Marcheline et Knox Leon, 8 ans.

Pourtant, cet été, on a pu les voir ensemble dans les rues de Los Angeles, en balade avec leur fille Shiloh, s'octroyant une pause tendresse... Le jour d'avant, ils faisaient des courses en famille dans un supermarché pour l'anniversaire des jumeaux...









Coup de foudre

C'est un vrai coup de foudre qui a réuni Angelina Jolie et Brad Pitt, lors du tournage de "Mr & Mrs Smith", brisant alors le mariage de l'acteur américain avec la petite fiancée de l'Amérique de l'époque, Jennifer Aniston... D'ailleurs les twittos s'en donnent aujourd'hui à coeur joie, surchargeant la toile de gif avec une Jennifer Aniston triomphante, sarcastique ou euphorique...

Continuez de piquer les maris des autres. Le karma se chargera de vous tôt ou tard. #AngelinaJolie #BradPitt pic.twitter.com/4HxTJyYbp7 — LaMinuteTweet (@LaMinuteTweet) 20 septembre 2016

Le couple Brangelina se vend bien, n'hésite pas à se confier dans les magazines l'un sur l'autre. Sur le tapis rouge, Brad et Angelina sont impériaux, amoureux et éclipsent tous les autres et ce, pendant des années ! Leur carrière prend aussi de l'ampleur et Angelina Jolie n'est plus considérée uniquement comme l'actrice à la bouche über sexy et au corps de rêve, petite actrice rebelle et fille du controversé Jon Voight... Non, elle devient une comédienne à part entière : elle a reçu trois Golden Globes, deux Screen Actors Guild Awards et un Oscar du cinéma. Elle était même l'actrice la mieux payée d'Hollywood entre juin 2012 et juin 2013 avec 33 000 000 $ (selon le magazine Forbes).

L'actrice devient réalisatrice puis productrice, s'engage encore plus décidée dans ses combat contre la maltraitance des femmes dans le monde, des réfugiés au Cambodge notamment et elle va devenir Ambassadrice de bonne volonté pour l'ONU. De son côté, Brad Pitt se bat à ses côtés et enchaîne les films à succès, avec George Clooney, ils incarnent l'homme sexy avec une tête bien faite... En gros, on est tous folles et fou de Brad Pitt !

Brangelina, c'est une tornade de succès, de love story, d'enfants : Angelina qui n'en voulait pas en aura finalement eu six !

Leur mariage en 2014 est à l'image de leur bonheur qui semble tout simple et inextinguible... Ils se marient en août dans le sud de la France, la fête a lieu entre peu d'amis et surtout en famille. Sur le voile blanc d'Angelina, leurs enfants ont pu faire des dessins. Love Love Love, quoi !









Et puis, le destin tourne

Mais (pourquoi faut-il toujours un "mais" ?) le couple iconique va connaître le début de la fin... Brad Pitt à la cinquantaine, n'est plus très bankable et surtout Angelina Jolie va poser un acte fort en subissant une double mastectomie pour éviter tout risque de cancer du sein. Elle le révèle publiquement pour donner du poids à son combat contre le cancer du sein et s'efface des médias pendant un temps.





Une opération difficile, suivie, deux ans plus tard, le 24 mars 2015, par une ovariectomie (ablation des ovaires) préventive afin de réduire le risque du cancer ovarien. Heureusement, la star de Maléfique "est restée très positive et a pu compter sur le soutien de ses proches lors de ces épreuves qui peuvent parfois totalement changer le cours d’une vie".

“Je savais à travers les opéra­tions qu’il était de mon côté et que je ne me senti­rais pas moins femme, car il n’al­lait pas lais­ser cela arri­ver”, explique l’actrice avant d’ajouter : “Il y a des choix à faire dans la vie. J’ai fait les choix que j’ai faits parce que je pense qu’ils étaient bons pour moi.”

Angelina Jolie ne semble pourtant plus la même; elle maigrit de manière inquiétante, on la dit atteinte d'anorexie. Première alerte au printemps 2016 : Brad Pitt serait tellement inquiet qu'il menace de la quitter si elle ne se soigne pas...





L'an passé, le couple avait tourné un film ensemble, sous la direction d'Angelina Jolie. "Vue sur mer" est un flop autant commercial que critique. Le long métrage raconte la fin d'un couple qui joue au chat et à la souris avant de se déchirer. La réalité a encore une fois rattrapé la fiction...





Tout récemment, la semaine dernière, Jolie voulait alerter l'opinion sur la condition des réfugiés en se rendant dans un camp à Amman en Jordanie. Elle y avait tenu une conférence de presse en tant qu'ambassadeur de l'ONU que la presse : Angelina y apparaîssait frêle dans le désert, battue par les vents, une vraie mère courage, tout habillée de noir. La presse avait peu relayé l'information... Tout le contraire s'est produit concernant son divorce.