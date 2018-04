D'abord, elles sont stoïques toutes les deux. Et patientes. Il le faut pour supporter la lourdeur du protocole d'une visite d'Etat à la Maison Blanche ! Toutes les deux sont restées restant longtemps debout côte à côte sur l'estrade lors de la cérémonie officielle, mardi matin, le 24 avril.

Ensuite, elles aiment l'art et la mode. Ce qui s'est vu lors de la visite de la National Gallery of Art. Melania Trump et Brigitte Macron y ont partagé un véritable intérêt pour l'exposition sur le peintre français Paul Cézanne et le blanc, couleur virginale qu'elles arboraient toutes les deux en tailleur élégant et seyant. Leur passion pour la mode et la haute couture les a vite rattrapées même si la Française privilégie les robes courtes et les collections Louis Vuitton quand l'Américaine est plus éclectique et internationale.

Lors de la visite d'Etat du couple français, cette complicité était encore plus franche que lors des précédentes rencontres :les deux First Ladies ont eu l'occasion de mieux se connaître lors des sommet de l'Otan à Bruxelles puis du G7 à Taormine (Italie) en mai, et lors de la visite du couple Trump à Paris pour les cérémonies du 14-Juillet. Ainsi, on avait pu les voir le premier jour dans les jardins de la Maison Blanche, discutant en se tenant la main alors que leurs époux plantaient un chêne, symbole de l'amitié historique franco-américaine.





Elles n'ont pas un profil commun...

L'une, blonde aux yeux bleus âgée de 65 ans, est issue de la bourgeoisie de province. Professeure de français, titulaire d'une maîtrise de lettres, elle animait un atelier théâtre quand elle a rencontré son futur mari. Elle a activement participé à la campagne électorale qui a porté Emmanuel Macron au pouvoir en mai 2017, et assume leur différence d'âge (24 ans).

L'autre, grande brune aux yeux également bleus de près de 20 ans sa cadette (47 ans), a grandi dans une famille modeste en Slovénie. Elle a étudié un an à l'Université de Ljubljana avant une carrière internationale de mannequin qui l'a menée à Paris, Milan et New York. C'est là qu'elle a épousé Donald Trump en 2005 avant d'être naturalisée américaine. Discrète, elle s'est peu impliquée dans la campagne électorale de 2016, marquée par le plagiat d'un ancien discours de Michelle Obama. Elle a attendu l'été pour s'installer à Washington, préférant que leur fils Barron termine son année scolaire à New York.





L'éducation des enfants les rapprochent

En août 2017, Brigitte Macron avait confié dans le magazine Elle qu'elle appelait Melania Trump "par son prénom". Un mois plus tard, elle avait applaudi le discours de Melania Trump sur la protection des enfants, en marge de l'Assemblée générale de l'ONU. Les deux femmes avaient déjeuné ensuite côte à côte, avec la Canadienne Sophie Trudeau.

L'éducation est l'autre combat des deux femmes : "Tout ce qui touche à l'école me passionne", affirmait dans Elle Brigitte Macron, qui souhaitait aussi "favoriser l'accès à la culture" et "tout faire pour lutter contre les exclusions". Elle décrit Melania Trump comme "une femme très soucieuse d'éducation, de faire et de bien faire. Touchante".

A l'ONU, Melania Trump avait appelé les dirigeants mondiaux à "servir d'exemple" pour "enseigner à nos enfants les valeurs de l'empathie et de la communication qui sont au coeur de la gentillesse, la conscience, l'intégrité et le leadership".