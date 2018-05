Autant au photocall que durant la montée des marches, l'acteur belge a encore montré l'ampleur de son surréalisme.

Il fait partie du casting du film de Gilles Lellouche "Le Grand Bain'. Et si on pouvait le penser calme et un peu effacé a priori alors que l'équipe du film saluait une dernière fois la foule avant d'entrer dans le Palais des Festivals, Benoît Poelvoorde n'a pas tenu en place plus de quelques minutes.

L'acteur s'est laissé aller à ses grimaces favorites, à ses gestes soudains et amples qui prirent tout le monde par surprise. Virginie Efira, l'autre Belge du film en a bien évidemment ri.

La comédie réalisée par l'acteur Gilles Lellouche, qualifié de "Full Monty aquatique à la française" avait amené sur les marches un nombre imposant de protagonistes du cinéma français.