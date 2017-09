15 heures d'émissions de radio sont désormais mis à la disposition de tous. Dans ces derniers, le 45e président américain s'étale sur plusieurs sujets tels que ses états d'âme, sa vie sexuelle, le physique des actrices, sa femme Melania mais également sur sa phobie des germes.

Ces confessions, Donald Trump les a faites au présentateur Howard Stern entre 1993 et 2015. Dans une conversation, datant du 9 novembre 1999, le chef d'état américain évoque ses débuts avec sa femme Melania Trump. "Je me suis mal débrouillé avec elle la premier soir. Rien n'a bien fonctionné ce soir-là", confie-t-il notamment. A la question "L'avez-vous déjà pelotée en public ?", l'homme de 71 ans répond sans détour et sans poésie, "Ouais !".

A la remarque intime et dérangeante du présentateur, "Melania doit être géniale au lit...", Donald Trump répond d'un énigmatique "Je la laisse faire de la publicité parce que je m'y retrouve financièrement (...) J'ai vraiment fait une bonne affaire."

Il confiera malgré tout que Melania est une femme "super".