A Saint-Barth, ce soir-là, c'est resto. Les amis sont de la partie, Mamie Rock commande homard grillé et pizza aux truffes comme tous les autres, le vin coule à flot. Johnny sourit, heureux d'être le patriarche de cette tribu mouvante.





L'un des membres avait promis de payer mais la somme devient astronomique... Il va sortir pourtant sa carte bleue, livide. "Laeticia lui bloque la main. Johnny lui donne un coup de pied : « Bouge pas ! » D’une voix de miel et de fiel, Laeticia lance devant l’assemblée à l’une de ses amies pourtant en cour : « Celle, au fond de la table, qui n’a pas dépensé un centime depuis un mois qu’elle est avec nous, je crois qu’elle a envie de nous inviter aujourd’hui. » Silence gêné dans la salle. Johnny, qui adore semer la zizanie, rit sous cape. La sommation est partie comme une gifle, cinglante, en direction de la victime du jour. Les vingt personnes attablées ont compris, ce jour-là, qui était la patronne. Johnny n’a pas bougé le petit doigt pour calmer « son amour ».

Voici un extrait de « Laeticia, la vraie histoire » sorti il y a peu chez Plon, écrit par François Vignolle, directeur adjoint de la rédaction de M6, issu de la presse écrite, spécialisé dans les enquêtes judiciaires et Laurence Pieau, habituée du people, machine de guerre côté travail, femme de poigne qui connaît tout le monde en off et en show à Paris. Elle est directrice des rédactions de Télé Star, Télé Poche et Closer.

Ensemble, ils ont sorti au très bon moment cette biographie informée, une plongée passionnante et instruite derrière l'image de Laeticia Hallyday qui retrace le parcours d'une jeune première à bouclettes devenue 22 ans après la « Taulière », d'une femme faite pour être mère aussi. Et ce faisant, dessine un portrait en creux d'un Johnny rock n'roll et trash devenu patriarche amusé de la comédie humaine qui tourne autour de lui.

Plus de 60 témoignages

Une soixantaine de témoins y ont raconté leur vérité, leur Johnny, leur Laeticia. « Paradoxalement, nous n'avons pas essuyé beaucoup de refus parce que tout le monde avait envie de parler de son Johnny, de montrer qu'il le connaissait », explique François Vignolle. D'autres ont parlé en off. La demande d'interview de Laeticia a été refusée, de même que celle de Laura ou même de David Hallyday. Mais aucun n'a imposé de veto auprès de ses proches.

Mamie Rock, André Boudou, Françoise la mère de Laeticia qui parle pour la première fois, des amies de Laeticia, des proches de Laura, de David, des paroles d'avocats, des mails, ... : soudain les dessous mouvants de ces dix derniers mois prennent forme et apparaît une femme dans toute sa complexité, ses paradoxes aussi, qui conduisent finalement à son passage de « sainte » à « salope » dans l'opinion publique.

Laeticia,désormais, on l'adore ou on la déteste. Mais on doit lui reconnaître une chose : « Comme l'a fait Johnny avant elle, elle a appris à ses côtés l'art du storytelling. Elle a fait de sa vie une feuille blanche qu'elle a écrite », expose François Vignolle. Avec des lacunes, des rêves, des petits arrangements avec la vérité : par exemple, elle n'a jamais été mannequin courtisée à Miami, elle n'a pas fui la Camargue à 13 ans, elle n'a pas senti passer la cravache sur sa peau d'enfant.

Reste une jeune femme qui rêvait, des posters de jeunes chanteurs plein les murs de sa chambre, d'avoir plein d'enfants avec un jeune homme qui serait son seul amour. La vie ne l'a pas voulu ainsi mais l'a emmenée droit dans du XXL côté célébrité, argent, amour, humiliation, pouvoir... François Vignolle nous décrit ces mois à travailler sans relâche autour de l'ombre d'une femme multiple.





Comment aborder une telle histoire à chaud ?

Notre plan dès le départ, c'était de capter l'évolution de cette jeune fille, une "ravissante idiote" qui va devenir ce qu'elle est : la femme dont dépend Johnny, une femme qui n'a plus peur de rien et surtout pas des autres. Après son mariage, elle va vivre le grand huit émotionnel : infidélité, humiliations de la part de son mari ; rejet, ricanements de la part de la bande à Johnny... Tout y passe. Et pourtant, 22 ans après, elle est encore là.

Dans ce livre, nous racontons aussi l'histoire glaçante d'un Johnny ivre et fêtard qui prend Laeticia par la taille pour la jeter dans l'eau du port, parce qu'elle l'emmerde. Devant tout le monde. Mais on raconte aussi ce Johnny hagard qui envoie message sur message à Laeticia qui ne revient pas d'une soirée avec Lenny Kravitz...





Qu'est-ce qui a fait basculer Laeticia de la gentille femme soumise à l'épouse indétrônable ?

© Laeticia, en 2006 et en 2018 - Reporters



A la fin des années 2000, Laeticia va changer, se transformer en femme fatale, en femme de rockeur, elle fait des couv' de magazines, elle allume les regards et son mari voit tout ça : celle qui l'appelle Mamour, qui vit avec sa grand-mère, qui accueille dans sa maison tous les anciens de sa famille devient une sexy woman, indépendamment de lui. Johnny lui souffre, sa santé n'est pas bonne, il arrive au bout d'un cycle. L'ascendant dans le couple penche de l'autre côté.

D'ailleurs, avant que Johnny ne soit soigné au Cedars Sinaï, la situation est tendue, le couple est à deux doigts de se séparer. Et là Johnny contracte cette infection après son hernie. Tout le monde le voit mort. Même lui. On est en 2009 et pour Johnny, c'est Laeticia qui l'a ramené à la vie, qui a pris tous les feux rouges pour lui. Pourtant le docteur Delajoux nous a expliqué que jamais Johnny n'était passé à un cheveu de la mort. Mais peu importe : c'est ce que le Taulier croit et vit qui fait devenir Laeticia essentielle, prépondérante pour lui. A partir de là, elle devient sa femme, son infirmière, sa complice en tout.





Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans cette histoire plutôt rocambolesque ?

A l'origine, je suis bien davantage Gainsbourg que Johnny, j'ai suivi sa carrière de loin. Mais à sa mort, les pièces bougent, le psycho-drame est à son comble, la France vit un drame en direct. L'effet de sidération viendra avec la lettre de Laura en février qui dit qu'elle ne va même pas pouvoir avoir la guitare sur laquelle il a composé « Laura ». A partir de là, on rentre dans l'irrationnel avec des déferlements de haine de tout bord. Laeticia, pauvre veuve le jour d'avant devient une veuve noire, une femme manipulatrice, dépensière, calculatrice, qui a fait le vide autour de Johnny en profitant de sa maladie.

© Laeticia et Laura aux funérailles nationales de Johnny en décembre 2017 - Reporters



A l'issue de la rédaction de ce livre, elle vous apparaît comme cela ?

Non, c'est une femme de paradoxe : elle peut aller claquer un fric monstrueux sur Rodeo Drive en shopping mais elle a le coeur sur la main et fait tout pour son asociation La Bonne Etoile. Elle pousse des cris de rage si elle n'est pas à la une des magazines mais s'est occupée énormément de Laura lorsqu'elle était internée à Sainte-Anne, sans en faire des vagues. Elle a fait le ménage dans les relations de Johnny mais c'est aussi beaucoup parce que lui l'a poussée à la faire : il savait que pour rester ce squ'il était, un immense chanteur, il fallait qu'il se réoriente artistiquement notamment. C'est elle qui lui fera connaître Matthieu Chédid, Maxim Nucci, Yarol Poupaud, ...





Qu'avez-vous appris finalement de ces dizaines de rencontres, de ces centaines d'heures d'interviews, de ces petites et grandes histoires autorisées ou off ?

Elle s'est inventée, Laeticia et c'est ce que l'on a voulu raconter, elle a réussi à faire le grand écart tout au long de sa vie commune avec Johnny, il aimait tellement semer la zizanie et la secouer devant tout le monde... et finalement, on a découvert que l'extra-terrestre du couple, ça n'était pas Johnny, c'était elle ! Une jeune femme, oie blanche style XIXe siècle qui reprend la croix de son époux, c'était un fameux tour de force. Elle est une femme complexe avec ses défauts dont on parle dans ce livre autant que de ses qualités, de ses bassesses comme de ses beaux gestes. D'ailleurs, pour chacune des « parties » on a écrit soit un livre pro-Laeticia, soit anti-Laeticia... Nous avons voulu relater une tranche de vie au plus près de la vérité en fait.





C'est aussi un portrait en creux de Johnny que vous brossez ?

© A la première de "Salaud, on t'aime" en 2014 - Reporters



Oui et l'on peut voir que c'était un immense artiste, un travailleur acharné qui n'a jamais rien voulu lâcher même lors de ses derniers concerts avec les Vieilles Canailles. C'était aussi un homme qui a laissé libre court à ses démons qui a mené une vie trash et rock n'roll jusqu'à ce qu'il lâche prise par rapport à ça. Et qu'il se réinvente en patriarche généreux mais assez faible, assez pleutre aussi dans ses relations : il préférait envoyer Laeticia faire le sale boulot. C'est elle qui lui a fait rencontrer une nouvelle génération d'artistes qui a soutenu sa carrière. Et à la fin, ce qu'il voulait, c'est regarder ses films d'horreur dans sa salle de cinéma avec le thermostat réglé à 15 degrés, sous son plaid, boire un canon en cachette et profiter de ses petites filles et de la douceur de Saint-Barth. Franchement, Laeticia lui a fait gagner des années en lui imposant une certaine rigueur.





Ce testament polémique, qu'en pensez-vous au regard de ce qu'il vous a été dit ?

C'était compliqué d'influencer Johnny Hallyday, on n'est pas du tout dans une affaire comme celle de Liliane Béthancourt et même les avocats s'en rendent compte. Beaucoup d'entre eux nous ont laissé entendre que l'artiste pensait avoir donné à ses enfants assez de son vivant pour penser avant tout à couvrir Laeticia à sa mort. Après, l'histoire du trust reste entre eux.





Que va-t-il advenir maintenant ?

L'audience a été repoussée au 30 novembre entre les deux parties mais les négociations ont été relancées. Tout le monde a intérêt à trouver un accord, ce procès est un vrai gouffre. Du côté de Laeticia, elle peut compter sur un patrimoine immobilier de 30 millions. Elle possède une avance d'un million sur l'album posthume et pourra compter sur des royalties de plus de 17 % sur les ventes, cela n'est pas gelé. Mais elle a dû diminuer fortement son train de vie. Pensez que les charges de la Savannah avoisine le million et que le fisc lui réclame 11 millions d'euros...

© DR