Il y a peu, une polémique secouait l'avant-première de "Red Sparrow" avec Jennifer Lawrence notamment. Lors d'un photocall sur une terrasse, elle y apparaissait dans une robe très dénudée au bras de 4 hommes chaudement couverts. La jeune actrice qui prend rarement la parole sur les réseaux sociaux a voulu répondre aux critiques et aux rumeurs qu'elle considère comme ridicules. "J'aurais été dans la neige pour cette robe parce que j'adore la mode et c'était mon choix."





On a crié au sexisme, à la mysogynie hollywoodienne qui impose aux actrices d'être belle (et tais-toi) par-delà leurs envies personnelles.

La jeune actrice qui ne prend que très rarement la parole par voie de réseaux sociaux s'est fendue d'un commentaire bien senti pour rétablir sa vérité suite aux critiques et au récit qui la disait obligée de porter par contrat cette robe pas très appropriée aux conditions climatiques.

"Je ne sais pas vraiment par où commencer concernant cette controverse "Jennifer Lawrence porte une robe révélatrice dans le froid", écrit-elle à plus de 16 millions de fans. "Non seulement c'est complètement ridicule, mais je suis extrêmement offensée. Cette robe Versace était fabuleuse, vous croyez vraiment que j'allais recouvrir cette magnifique robe avec un manteau et une écharpe?"

Elle continue : " J'étais dehors pendant 5 minutes. J'aurais été dans la neige pour cette robe parce que j'adore la mode et c'était mon choix. C'est sexiste, ridicule, ce n'est pas du féminisme. Réagir de façon excessive à tout ce que quelqu'un dit ou fait, semer la controverse sur des choses bêtes et inoffensives comme ce que je choisis de porter ou non, ne nous fait pas avancer. Cela crée des distractions idiotes par rapport à de vrais problèmes. Prenez les gens en main. Tout ce que vous me voyez porter est mon choix. Et si je veux avoir froid, C'EST MON CHOIX!"