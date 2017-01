"Je n’avais pas voté pour Romanie Schotte, confie l’artiste Olivier Laurent, joint par téléphone, qui siégeait samedi dernier aux côtés de Miss Monde lors du gala Miss Belgique au théâtre Plopsa de La Panne. Elle n’était pas dans mon top, au contraire d’Eva (Mira, qui a terminé deuxième dauphine, NdlR). Mais je n’ai pas vu de trucage pour autant, ni reçu une quelconque pression pour me dire que je devais voter pour elle." Bref, celui qui imite Jacques Brel comme personne n’a "rien senti de bizarre, à part une élection un peu trop flamande."

Au contraire d’autres anciens membres. Une autre personnalité, qui préfère rester anonyme, nous glisse qu’elle n’a "pas été influencée" non plus dans son vote mais "après je ne sais pas où il va". Chez un huissier, comme dans tous les concours, de beauté ou autres, qui fait le décompte en coulisses entre les votes SMS, de la présidente du Comité National Darline Devos et du jury dirigé par cette même dame (qui avait pris la pose aux côtés de Donald Trump lors d’un concours Miss Univers présidé entre 1996 et 2015 par l’actuel président controversé des USA). "Mais on le sait tous, il n’y a pas de 1/3, 1/3 et 1/3 dans les votes, balance cet ancien membre. C’est juste Darline qui décide toujours au final. C’est une mascarade et il est difficile de croire que cette élection n’est pas truquée à un certain niveau."

Un avis qui en rejoint un autre, toujours sous le couvert d’anonymat, en nous avouant avoir vécu "une expérience très spéciale." Au-delà d’un "show pathétique", cette personne nous révèle qu’au moment où elle était dans le jury, "la présidente m’avait pointé du doigt sur ma feuille une fille avec son bic : ‘Elle est bien, elle !’" "Je n’avais pas pensé à elle au départ mais, inconsciemment, on y fait alors plus attention, ça peut influer sur son choix."

Enfin, un dernier déplore qu’avec ce type de vote, cela risque de rendre les filles plus malheureuses qu’autre chose. "Romanie Schotte, une fille anodine, victime d’un strabisme et élue à la grande surprise de tous, doit subir en ce moment ce que Laurence Langen a subi lors de son élection en 2014." À savoir de nombreuses critiques sur son physique (en plus des accusations pour racisme, voir ci-dessous). Pas facile d’être une Miss...