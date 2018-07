La déception de la défaite contre la France passée, la planète people a salué comme il se doit la troisième place des Diables en Russie. À l’unisson avec le public venu saluer le retour des héros à Bruxelles dimanche, ils sont nombreux à avoir remercié Eden Hazard et les autres et à avoir fait leur éloge via les réseaux sociaux. Dès avant le coup d’envoi de la petite finale, le Grand Jojo donnait le la : "Dernière ligne droite pour la troisième place ! Allez les Diables, il faut les mettre ces Goal Goal Gooaal !!!"

Mission accomplie 90 minutes plus tard pour le plus grand bonheur de nombre de nos compatriotes. À l’exception d’Adrien Devyver (RTBF) qui, dimanche, ne cachait pas sa déception - "Et puis, sur le trajet de retour de la Grand-Place, tu écoutes la finale. >>> Cafard du dimanche aprèm." - la plupart des commentaires respiraient la joie. À commencer par le message posté par le Palais royal : "Troisième place ! Vous nous avez fait vibrer tout au long de cette magnifique Coupe du Monde ! Merci !"

"Des Diables Rouges séduisants décrochent une troisième place historique en battant l’Angleterre. Les Diables sur le podium ! C’est formidable !" écrivait à son tour Caroline Fontenoy (RTL), dès samedi soir. Même son de cloche du côté d’Ophélie Fontana qui aura été sur la brèche durant tout le Mondial. "Diable que c’était bon. Bravo, merci et vivement la suite", a-t-elle posté sur Instagram. Un sentiment partagé par l’humoriste GuiHom : "Je me réveille heureux, fier des @BelRedDevils et impatient de dire à mes futurs enfants ‘J’y étais.’ " Pour une fois, la famille Pfaff et son inoubliable patriarche Jean-Marie ont fait dans la sobriété pour saluer la performance des Diables : "Félicitations @BelRedDevils, une récompense justifiée."

Des compliments , il en est même venu d’au-delà de nos frontières. Bon joueur, Cyril Hanouna a adressé un "Bravo à nos amis belges" pour leur Coupe du Monde, tandis que l’ancienne star néerlandaise du ballon rond, Ruud Gulit, n’hésitait pas à faire de la Belgique son coup de cœur de ce Mondial 2018 : "Merci la Belgique. Vous avez été la meilleure équipe de ce tournoi. Les gens vont s’en souvenir pour toujours."





Lou Deprijck : "C’est encore plus fou qu’en 86 !"

© DR "Par rapport à 1986, c’est encore plus fou", assure le célèbre producteur belge Lou Deprijck. "Ici, ils sont plus jeunes, c’est complètement différent. Il n’y a pas l’hystérie, mais bien une communion des joueurs avec leurs supporters. Ils parlent la même langue, c’est bizarre cette sensation-là. J’en ai la chair de poule !" Si l’auteur de l’hymne Davai Belgia - qui a été visionné plus de 2 millions de fois en Russie ! - avait été invité sur la Grand-Place de Bruxelles, il n’a malheureusement pas su s’y rendre pour des raisons personnelles. "J’ai eu un peu les larmes aux yeux et des frissons en les voyant à l’écran. Quand des gens crient comme ça pour ton pays, ça fait quelque chose. Je suis assez poète et romantique, et même assez épidermique dans mes réactions", conclut Lou. "Je suis déçu de ne pas avoir gagné la coupe car la France, depuis le début, n’a pas montré le plus beau football du monde. Nous, on a joué comme des malades tout le temps. Donc, on n’a rien à se reprocher là-dessus. C’est marqué ‘pas de chance’. On n’a pas à rougir. On verra bien au final qui dira quelle est la meilleure équipe qui a joué au football !"





Rancunier Jérôme de Warzée ?

© DR Lors du match pour la troisième place face à l’Angleterre, l’humoriste de la RTBF n’a pas pu s’empêcher de balancer quelques pics à l’adresse des Bleus et des Français. Alors que les Diables menaient 1-0, il postait ceci sur Facebook : "Pour tenir ce résultat, de façon sûre et définitive, réapproprions-nous les techniques des grandes équipes ayant dû gérer ce score. On recule. On bétonne derrière. Quand nous entrons en possession de balle, on se dirige à six vers le point de corner adverse en constituant une carapace infranchissable autour du ballon. À chaque rentrée en touche, on fait mine de ne pas savoir où se trouve le ballon, alors qu’il y en quatre dans un périmètre intime (La fameuse Mbappé). Dès la 46e minute, on demande à l’arbitre : ‘Dites, ça n’est pas terminé, là ?’ Au moindre frôlement, on reste à terre en exigeant l’extrême-onction. On répète pour les interviews : Non, nous n’étions pas dominés, nous étions réalistes, bande de mauvais perdants que vous êtes ! " Et l’animateur du Grand Cactus d’ajouter dimanche, avant la finale France-Croatie : "Les Bleus toucheront 400.000 euros en cas de victoire, ce soir. Tiens... Je viens de me rendre compte que la parfaite anagramme de la finale FRANCE CROATIE, c’est ON A RATÉ CE FRIC. Non, rien." Mauvais perdant Jérôme de Warzée ?





L’hommage de Patrick Bruel aux Diables

© DR Supporter indéfectible des Bleus, Patrick Bruel a aussi reconnu tout le mérite des Diables Rouges pendant cette Coupe du Monde 2018. Un hommage posté sur Facebook : "Cette équipe de Belgique nous aura impressionnés de jour en jour et mérite un immense respect."





Thierry Luthers et l’agent Verhaegen n’ont d’yeux que pour Eden

© DR Au four et au moulin dans le costume de l’agent Verhaegen pendant cette Coupe du Monde en Russie, Pablo Andres a aussi manifesté toute sa fierté samedi suite à la victoire des Diables contre l’Angleterre : "Gloire à notre capitaine Eden Hazard. LE meilleur joueur de cette Coupe du Monde fieu !", a-t-il écrit sur sa page Facebook. Thierry Luthers a abondé dans son sens sur Twitter. Selon l’animateur de la RTBF, "même si Luka Modric ou Kylian Mbappé est champion du monde, dans les cœurs et dans les chiffres, Eden Hazard est LE joueur de ce tournoi". Avant de conclure avec ce bon mot: "Quand on bat deux fois l’Angleterre , on a bien droit à un bus à impériale."





Sandrine Coreman est tellement fière

© DR "Si fière de cette équipe, si fière de mon pays…", a posté l’animatrice de RTL. "Bravo pour cette magnifique 3e place et merci surtout pour ces extraordinaires moments et toutes ces émotions vécues grâce à vous." Des émotions qui ne se sont pas limitées aux performances des joueurs de Roberto Martinez sur le terrain puisque l’accueil qui leur a été réservé dimanche lors de leur retour à Bruxelles restera aussi dans toutes les mémoires.





Sara de Paduwa aux anges

© DR Tout au long de la compétition en Russie, Sara de Paduwa n’a cessé de communiquer son enthousiasme via les réseaux sociaux. La victoire des Diables contre l’Angleterre pour la troisième place du Mondial 2018 ne pouvait que l’enchanter. Mieux, l’animatrice de VivaCité fait même un pari sur l’avenir. "Bravoooooo !!!!!! Dans deux ans, champions d’Europe !!! Hehehe !! Tous ensemble ! Tous ensemble ! Wouais ! Wouais !" Rendez-vous est pris, Sara de Paduwa !





"Des étoiles dans les yeux et dans les cœurs"