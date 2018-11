L'héritage de l'idole des jeunes ne cesse de faire parler de lui. Après les dettes faramineuses laissées par le chanteur à sa femme, ce sont les propriétés immobilières détenues par Johnny Hallyday qui font couler de l'encre.Deux d'entre elles situées sur l'île de Saint-Barthélémy avaient été gardées secrètes par le chanteur. C'est la journaliste Léna Lutaud qui fait part de ces informations dans son livre à paraître "Ils se sont tant aimés". Celle qui s'est intéressé de près aux histoires du clan Hallyday y révèle ainsi que Johnny et Laeticia possèdaient, en plus de la villa Jade, deux maisons - la "Villa Joy" et la "Maison Sylvestre" - sur l'île de Saint-Barth que la star du rock et sa femme s'étaient bien gardés de déclarer., explique la journaliste, a."