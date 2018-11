People Une soirée de gala a lieu au château de Laeken à 19h à l'occasion de la visite d'Etat du président français Emmanuel Macron.

Plusieurs personnalités issues du monde politique, artistique, économique ou sportif ont été conviées, parmi elles : Justine Henin, Vincent Blondel, le recteur de l'Université catholique de Louvain, le bourgmestre de Bruxelles Philippe Close, l'ancienne bourgmestre de Molenbeek Françoise Schepmans.

L'auteur, romancier et dramaturge Éric-Emmanuel Schmidt est également présent, tout comme le couturier Edouard Vermeulen, l'animateur et spécialiste des têtes couronnées Stéphane Bern, l'ancien bourgmestre de Louvain-la-Neuve, Jean-Luc Roland, l'homme d'affaires et PDG d'Ackermans et van Haaren Luc Bertrand, le commissaire européen Pierre Moscovici, le dramaturge Peter de Caluwe ou encore le cinéaste belge Jaco Van Dormael.

Plusieurs vice-premiers ministres sont également présents.