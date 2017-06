Shakira et groupes de cumbia pour animer la fête, barbecue argentin, l'équipe-type du Barça en tenue de soirée, le mariage de Messi et Antonella promet du spectacle et des larmes pour les admiratrices de l'Argentin.

Tous les deux natifs de Rosario où ils célèbrent vendredi leur union, Lionel Messi, 30 ans, et Antonella Roccuzzo, 29 ans, se sont connus en 1996, mais leur liaison n'a commencé que dix ans plus tard.

Devant 260 invités et leurs enfants Thiago, 4 ans, et Mateo, un an et demi, aux premières loges, Lionel et Antonella se diront "oui, je le veux", dans un salon de l'hôtel Pullman City Center de Rosario, qui accueillera cérémonie civile et noce.

Les organisateurs du mariage n'ont pas mentionné de cérémonie religieuse. Pourtant, Messi est catholique et arbore un tatouage du Christ sur l'épaule droite.

Les anonymes du Barça

Même les petites mains du club, masseurs, préparateurs physiques et responsables de la logistique, ont été conviées à la fête par le quintuple Ballon d'or. En revanche, il n'a pas invité les patrons du FC Barcelone, ni les anciens entraîneurs Pep Guardiola ou Luis Enrique, ni son ancien sélectionneur et rival dans le coeur des Argentins, Diego Maradona.

D'anciens coéquipiers en club, comme Cesc Fabregas, Samuel Eto'o, ou de sélection, Angel Di Maria, Ezequiel Lavezzi ou Sergio Agüero, ne pouvaient manquer le rendez-vous.

Gonzalo Carrillo, qui célèbrera le mariage seulement civil, a précisé à la chaîne de télévision argentine TN que les époux avaient choisi cinq témoins, trois pour Messi, deux pour Antonella, "leurs frères et soeurs".

La célébration doit débuter vers 19H00 (22H00 GMT) dans le complexe hôtel-casino situé tout près d'un quartier chaud et pauvre, Las Flores, base de Los Monos, un groupe de trafiquants de drogue qui sème la terreur à Rosario.

La sécurité a été renforcée dans les environs de l'hôtel, comme s'il abritait un sommet de chefs d'Etat.

Messi adore la cumbia

La rumeur en Argentine annonce que Shakira ne se contentera pas d'être une invitée parmi d'autres et chantera quelques chansons. Des groupes de cumbia argentin et uruguayens, dont les tubes font vibrer l'Amérique latine, seront maîtres de la soirée dansante. Parmi eux, la chanteuse argentine Karina, fiancée de Sergio Agüero, et le groupe Marama, que Luis Suarez a contribué à lancer.

Mais les amis de Rosario du capitaine de l'Argentine, qui le connaissent "du temps où il n'était pas encore Messi", "s'il y a quelque chose qu'il adore, c'est la cumbia", assure l'un d'entre eux, Franco Lentini.

"Shakira est une amie et la femme de son grand ami Piqué, mais la musique de Léo, c'est la cumbia d'ici", pas la cumbia colombienne, précise une amie d'Antonella.

La robe de la mariée, créée par la Catalane Rosa Clara, qui a conçu celle de la Reine d'Espagne et habille les stars, est attendue avec impatience.

Depuis jeudi, quelques photos ont commencé à fuiter sur Instagram. Messi avec ses amis du Barça pendant un "asado", le typique barbecue argentin, avec Gabriel Milito et un cadre du club, Pepe Costa. Ou selfie d'Antonella avec trois de ses invitées.

Depuis mercredi, une douzaine d'avions privés ont convoyé en ordre dispersé les invités venus d'Europe.

Les Brésiliens Neymar et Dani Alves sont arrivés les derniers à Rosario, trois heures seulement avant le mariage.

Avant eux, l'avion le plus attendu était celui de la chanteuse colombienne Shakira, et son mari Gérard Piqué, co-équipier de Messi depuis le centre de formation du Barça, arrivé peu avant 12H00 (15H00 GMT) vendredi.

Dans le quartier Las Heras, où a grandi Messi, on perçoit un air de fête, même chez ceux qui ne sont pas invités. "nous sommes tous heureux, qu'il fête ça comme il le mérite, c'est exemple d'humanité, même si quand il joua au football, il semble venir d'une autre planète", plaisante Lisandro Urteaga, un artiste qui peint sur un mur un portrait géant de Messi.