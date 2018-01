Et ce nouveau look lui va plutôt bien.





En un coup de ciseaux magique. Emma Watson a décidé de changer sa coupe de cheveux pour bien commencer l’année 2018. Sur son compte Instagram, l’actrice de la saga Harry Potter a dévoilé hier une frange brune, courte et effilée. La coupe met bien en valeur ses yeux et la forme de son visage.

Jamais superficielle

Férue de littérature, Emma Watson n’a pas pris le selfie dans le but de se vanter de ses cheveux, mais plutôt pour faire la promotion d’un coup de cœur : le livre « Why I'm no longer talking to white people about race » de Reni Eddo-Lodge. Chose qu'elle fait souvent. Jamais superficielle, Hermione.