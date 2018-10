Ces derniers mois furent particulièrement chahutés pour Emmanuel Macron. Entre l'affaire Benalla, les démissions des ministres Nicolas Hulot et Gérard Collomb, et des sondages en baisse, le président français traverse une période difficile. Cette tension, Brigitte Macron aurait du mal à la vivre, d'après Le Parisien. L'ancienne professeur de français craindrait que son mari ne soit pas épanoui et qu'il loupe son quinquennat.

Selon le quotidien français, la Première dame a dû prendre de la distance avec la vie parisienne. Elle s'est "réfugiée" quelques jours dans sa villa du Touquet suite à l'affaire Benalla pour mettre de la distance, mais aussi pour "manifester son désaccord avec la gestion de la crise par l’exécutif".

Brigitte Macron a aussi été très affectée par le départ de Gérard Collomb du ministère de l'Intérieur. "Collomb était son chouchou. C’était : Gégé par ci, Gégé par là, tu en as parlé à Gégé ?", raconte un macroniste au Parisien.

Le couple présidentiel serait très direct dans sa communication et le ton monterait assez régulièrement. Mais la colère de Brigitte Macron fut telle, dernièrement, que "les murs de l'Elysée ont tremblé", assure le média. Un ami du président relativise cependant : "Ils se parlent parfois vivement, et il arrive que ça clashe parce qu’ils ont deux caractères forts".