La chaîne américaine NBC a annoncé mardi avoir nommé une femme, Hoda Kotb (au milieu sur la photo) pour remplacer son journaliste-vedette Matt Lauer, accusé de harcèlement sexuel par de nombreuses femmes, à la présentation du "The Today Show".

Hoda Kotb avait déjà assuré l'intérim de Matt Lauer à l'antenne depuis son licenciement surprise le 29 novembre. Elle présente l'émission en compagnie de Savannah Guthrie, qui avait annoncé en direct à la télévision le limogeage de Matt Lauer pour "comportement sexuel inapproprié".

"C'est sûrement la décision la plus populaire jamais prise par NBC", a écrit Savannah Guthrie sur Twitter après l'annonce de la nomination de Hoda Kotb.

Cette dernière, une Américaine d'origine égyptienne de 53 ans, au travail plusieurs fois récompensé, a rejoint la chaîne en 1998.

Ce choix de mettre deux femmes à la présentation d'une matinale rompt avec la tradition qui voulait que ce soit un homme et une femme qui présentent ces programmes. Mais les codes de la représentation des femmes dans les médias, et dans d'autres secteurs de la société touchés par des affaires de harcèlement et agressions sexuelles, évoluent depuis l'affaire Weinstein.

Matt Lauer, 60 ans, était un des journalistes les plus célèbres de la télévision américaine. L'annonce de son remplacement intervient la veille de la prestation de serment de Tina Smith, qui doit remplacer au Sénat le démocrate Al Franken, accusé de comportements sexuels déplacés par plusieurs femmes.