La célèbre actrice Eva Longoria, bien connue des écrans grâce à la série "Desperate Housewives" a été fêtée ce lundi à Hollywood.

Elle a reçu une étoile sur la Promenade des Célébrités!

Si la star de 43 ans est fière de cette étoile, elle la partage avec toute sa communauté : "La représentation des minorités, c'est important. Alors à chaque fois qu'un Latino a une étoile sur le Walk of Fame (Promenade des Célébrités), c'est une nouvelle victoire pour la communauté", a déclaré à l'AFP l'actrice provenant d'une famille modeste du Texas.

Cette étoile a une signification particulière pour Eva Longoria : "C'est très important pour moi d'être ici, que les gens viennent voir l'étoile et se disent que vous pouvez y arriver si vous travaillez dur", a ajouté la comédienne.

Alors qu'elle est enceinte de son premier enfant, l'actrice aux origines mexicaines révèle qu'elle se sent "encore une petite fille de Corpus Christi, au Texas, qui avait de grands rêves et de grands cheveux. En tant que femme et hispanique, je représente beaucoup de communautés et je veux leur dire que ceci n'est pas mon étoile, c'est notre étoile".